Заброшенный трейлер PS5 не отображается, поскольку Blue Box сообщает о технических проблемах

Первый полнометражный трейлер игры на выживание для PlayStation 5 вверх, как сообщается, дебютирует 10 августа в названии Предварительная версия приложения Realtime Experience, пропустил свое окно выпуска. И таинственный разработчик игр Blue Box Game Studios пообещал это сделать. Видеозапись дебютирует в 21:00 по центральноевропейскому времени. – Но более чем через четыре часа после сообщения о «технических проблемах».

«Мы работаем над тем, чтобы [the patch] живи как можно быстрее ” Команда сказала. “Приносим свои извинения за доставленные неудобства.” через два часа, добавил он: «Мы все еще работаем над этим. Приносим искренние извинения за неудобства». Мы думаем, что идея заключалась в том, чтобы приложение было обновлено на PS5, чтобы фанаты могли смотреть трейлер, который показывается в реальном времени на их консолях.

Здесь есть две возможности: Blue Box Game Studios осознали, что выпуск патча для PS5 по расписанию невозможен – особенно с учетом того, как Sony делает сейчас. Вместо этого у него по-прежнему нет полного трейлера, чтобы похвастаться, и он просто дает себе больше времени. Это ведь не в первый раз Разработчик пропустил дедлайн.

Он показал короткий пятисекундный клип, предположительно из трейлера, в Твиттер ранее в тот же день. Генератор шума просто показывает деревянный пол и идущего по нему человека в костюме. Поскольку эта игра стала популярной, вовлеченность носит поверхностный характер: на момент написания она собрала около 10 000 лайков – это те цифры, которыми могли бы гордиться фильмы AAA.

К сожалению, пока мы пишем это, мы не видим ничего, кроме извинений от голландского разработчика. Все может измениться в одночасье, и мы, конечно, сообщим вам, когда узнаем больше.