Забудьте о новом MacBook Pro, у Apple есть кое-что получше

Конкуренция может приблизиться к стандартам, но яблоки ноутбуки Mac Он по-прежнему востребован потребителями. Но это не должно скрывать их от того, что произойдет позже в этом году. Любой, кто ищет MacBook, теперь должен остановиться и подумать, потому что на подходе нечто лучшее.

Измир, Турция — 10 января 2022 года: половина ноутбука Apple Brand M1 Model Macbook pro открылась с … [+] Фиолетовые и синие огни ГТ



Без новой рекламы в этом месяцеОчевидным ответом на вопрос, какое аппаратное обеспечение купить, будут 14-дюймовые или 16-дюймовые компьютеры MacBook Pro, выпущенные в конце 2021 года. Это последние доступные модели MacBook, обеспечивающие высокий уровень производительности.

И это, честно говоря, часть проблемы. Да, хорошие результаты тестов и производительность возвращаются, но обычному потребителю не нужно столько мощности на выходе… и помните, что эта мощность требует значительных финансовых затрат. Ноутбуки MacBook Pro достаточно дороги для тех, кому определенно нужна мощность, но для всех, кому нужен хороший компьютер для решения обычных повседневных задач, он кажется завышенным с точки зрения стоимости и технических характеристик.

Какие варианты это оставляет? Во-первых, это сбивающий с толку MacBook Pro начального уровня, который предлагает немного больше мощности для гораздо более дорогого MacBook Air. Честно говоря, если вам нужна мощность, у вас есть 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro. Для всех остальных достаточно MacBook Air.

Но технологии в MacBook Air уже два года, и ноутбук опирался на более старый дизайн, более низкие характеристики таких элементов, как дисплей и порты ввода-вывода, и все это сдерживалось упорной потребностью Apple в создании Apple на базе ARM. Кремниевые Mac выглядят так же, как ноутбуки Intel. Это помогает укрепить идею преемственности, но эти когда-то революционные MacBook выглядят усталыми, старыми и готовыми к замене.

К счастью, Apple так и сделает. Возможно, Apple рассчитывала выпустить новый MacBook Air на мартовском мероприятии с большими амбициями; Это могло быть не синхронизировано с каждой из основных дат выпуска macOS, но также не синхронизировано с графиком выпуска MacBook, который более популярен, чем когда-либо.

Проще говоря, октябрь — это месяц для новых MacBook, точно так же, как сентябрь — это новое время для iPhone, а март — время для коллекции настольных компьютеров.

Приближается новый MacBook Air от Apple. Ожидается, что это будет первый Mac от Apple, который будет поставляться с M2 следующего поколения; Новый язык дизайна позволил использовать более крупные модели MacBook Pro, а двухлетний опыт работы с ноутбуками и настольными компьютерами на базе ARM нашел отражение в новом дизайне.

Есть вероятность, что Apple добавит в линейку Air 15-дюймовую модель вместе с 13-дюймовой.. Потребительский ассортимент Apple MacBook на данный момент может быть солидным, но он значительно улучшится.

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