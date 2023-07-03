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Забудьте о приседаниях — это стоячее упражнение формирует корпус всего за четыре движения.

3 июля, 2023
Artem Sokolov

В то время как приседания, планки и скручивания занимают свое место в лучших упражнениях на пресс, если вы всегда делаете приседания лежа на коврике для упражнений, вы упускаете некоторые функциональные преимущества упражнений стоя. Упражнения стоя хороши не только тогда, когда в тренажерном зале нет места на полу, но и тонизируют мышцы-сгибатели бедра и тазовое дно, а также работают с глубокими поперечными мышцами живота.

Если вы ищете быструю тренировку для наращивания мышечной массы, чтобы проработать мышцы кора или использовать ее в качестве следующей заключительной тренировки с собственным весом, мы ее нашли. Тренировка, созданная квалифицированным личным тренером, Кэролайн ИденсЭто можно делать как с одной из лучших регулируемых гантелей, так и без нее. Если вы новичок в упражнениях на брюшной пресс или вернулись к тренировкам после травмы, лучше выбрать тип упражнений с собственным весом, но если вы хотите увеличить интенсивность, купите гантели и попробуйте их.

Что такое упражнения?

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