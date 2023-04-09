«Забыл надеть штаны» — 24. В роковую ночь прошлое Бориса Беккера преследует его как 55-летнюю русскую модель, которая жестоко облажалась.

Превосходство Бориса Беккера на корте было неоспоримым. Тем не менее, его достижения в теннисе часто были омрачены бурной личной жизнью иконы немецкого тенниса. Особенно тяжело стало для Бейкера в 2001 году после его развода с Барбарой Фелтус. После развода выяснилось, что у Бейкера был сексуальный контакт в лондонском ресторане с русской официанткой Анжелой Ермаковой в 1999 году. В то время Фелтус был беременен ею и вторым ребенком Бейкера. Подробности этой встречи потрясли жизнь Беккера, но еще больше потрясли Ермакову. В результате по сей день Ермакова продолжает открыто говорить о проблемных чертах характера Беккера.

Борис Беккер обвинил своих жертв, заявила Ермакова в заблокированном ИГ

После того, как появились сообщения о том, что роман Беккера с Ермаковой на одну ночь привел к рождению ребенка, легенда немецкого тенниса отрицает это. Однако в конце концов Беккер признал свое отцовство. Эти события мало успокоили гнев Ермаковой по отношению к Беккеру.

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Ермакова отправилась в Instagram, чтобы раскритиковать Беккера в отредактированном посте ко Дню дурака. И она написала в подписи: «Я думаю, что мы все знаем кого-то, кто подходит под это описание. Он всегда полон самого себя». Ее крик стал резче, когда она сказала, что «Он носит свою лучшую одежду, чтобы показать фасад, но забывает надеть штаны».

и продолжал говорить, «Он надевает свою лучшую одежду, чтобы представить себя, но забывает заправить штаны, чтобы подчеркнуть ту часть своего тела, которая направляет его, а не его душу».

Ермакова завершила свой пост словами: «Какую бы боль он ни причинял другим, он никогда не признает вины, вместо этого обвиняя своих жертв».

Степень отрицания Беккера потрясла Ермакову до глубины души

По сообщению газеты GuardianАдвокаты Беккера сделали все возможное, чтобы скрыть его выходку с Ермаковой. Они дошли до того, что заявили, что Ермакова украла сперму у Беккера, чтобы заняться самоосеменением после их знакомства.

Виа Имаго Борис Беккер в Париже во время теннисного турнира Ролан Гаррос. Борис Беккер расстался со своей женой Лили. 29 мая 2018 г. (Фото Махди Тамаллы/NourPhoto)

Ссора затронула Ермакову. После признания Беккера, что он действительно является отцом дочери Ермаковой, возник общественный резонанс. Отцовство Бейкера было наконец подтверждено тестом ДНК.

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Хотя действия Беккера, несомненно, обидели Ермакову, в 2007 году он все же попытался загладить свою вину перед их дочерью Анной. В то время суд признал опасения Беккера по поводу того, как Ермакова будет воспитывать их дочь. В результате Бейкер получает совместную опеку над Анной.

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