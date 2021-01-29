Забытая игра для PS4 официально отменена

Забытая игра для PS4 была отменена через три года после ее анонса, в результате чего некоторые поклонники PlayStation были разочарованы. Для PlayStation 2021 год – это все, что связано с PS5, но на данный момент игроков на PS4 гораздо больше, чем игроков на PS5, и, как следствие, PS4 продолжит выпускать игры в этом году, а также в следующем году и далее. Фактически, многие крупные эксклюзивы от Sony, например Горизонт запретный запад – Это будут релизы из поколения в поколение.

На PS4 все еще появляются игры, и еще как минимум два года в них будет много отличных игр. Одна игра, которую ты не получишь Проект одной комнаты, Который анонсировался на протяжении 2017 года в честь Румыния # 203, Культовая классика, выпущенная в 2000 году на Sega Dreamcast.

После многих лет молчания, побудившего многих забыть об игре, ее продюсер Масару Оочи официально подтвердил опасения многих. Другими словами, игра консервируется.

По словам Оочи, игра быстро столкнулась с проблемами разработки, которые фактически полностью поставили крест на проекте. Год спустя он покинул Oochi FuRyu, пытаясь возобновить разработку игры. После того, как проект был показан нескольким компаниям, разработка игры была наконец возобновлена, но уже как новый проект. В течение следующих восемнадцати месяцев разработка продолжалась, но в течение этого периода сбережения Оочи были исчерпаны, а затем разразилась пандемия, которая более или менее оказалась гвоздем в гробу, хотя были и другие участники отмены игры, в том числе Оочи, удаляющий вера в то, что игра найдет отклик у современной аудитории.

Проект одной комнаты Он разрабатывался для PS4 и, насколько нам известно, только для PS4. Однако он не только отменен, но, похоже, нет возможности возродить проект.

Как всегда, мы обязательно обновим историю, если будут представлены дополнительные и важные детали. А пока, чтобы узнать больше обо всем, что связано с PlayStation, в том числе о последних новостях для PS4, нажмите Вот Или просмотрите соответствующие ссылки ниже:

До тех пор , Джимацу.