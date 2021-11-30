Завершился первый в истории Российский кинофестиваль на Disney + Hotstar

Первый в истории Российский кинофестиваль, на котором 16 октября на Disney + Hotstar был представлен букет лучших современных российских фильмов, завершился успешным проведением фестиваля, который, как надеется Имтиаз Али, откроет двери для будущего сотрудничества между двумя культурами.

В рамках церемонии до 27 ноября в прямом эфире для индийской аудитории были показаны 10 выдающихся российских фильмов разных жанров.

На фестивале были показаны два музыкальных романтических фильма — «Лед» Олега Трофима и его продолжение «Лед 2» Зоры Криговниковой. Оба фильма вошли в 12 самых кассовых российских фильмов всех времен.

Другие фильмы, вошедшие в коллекцию фестиваля, включают спортивную драму «На грани», историческую драму «Рассказ о встрече», драму «Скажи ей», биографический рассказ «Доктор Лиза» и комедию «Мужчина». из Подольска ».,« Другая женщина! »,« Родственники »и« Гитлаг ».

Российский кинофестиваль представил очень интересные и интересные фильмы, которые были хорошо восприняты зрителями в Индии, подчеркнув тот факт, что хорошие человеческие истории общаются со всеми зрителями. Этот фестиваль открывает двери для многих подобных фестивалей русского кино в Индии.

Режиссер в недавнем интервью PTI выразил желание разместить один из своих фильмов в России, потому что эта страна всегда очаровывала его.

Фактически, в домах, в которых я вырос, всегда были русские народные сказки и брошюры, потому что некоторые из людей вокруг меня были коммунистами и имели связи с бывшим Советским Союзом. Я был очарован культурой. Фактически, Россия была первой страной. Я путешествовал, когда у меня была возможность поехать за границу.

Директор фестиваля Сарфраз Алам сказал, что гала-показ фильма продемонстрировал тот факт, что Индия и Россия разделяют глубокую любовь к качественному кино.

«Поскольку Disney + Hotstar, создатели фильмов, которые показали свои работы, и Роскино (российское государственное агентство) находят этот опыт обогащающим, мы надеемся сотрудничать в проведении большего количества мероприятий, связанных с кино», — сказал он.

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