Завершите хаос в токийском магазине из-за продаж PS5

Снимок экрана : @ tabata__97 / @ AJapaneseDream / YouTube

PlayStation 5 была выпущена в ноябре прошлого года, но спустя несколько месяцев ее все еще сложно вывести из строя, особенно в Японии. Рано утром в огромном магазине электротоваров Yodobashi Camera в Акихабаре, одном из крупнейших в стране, была продана огромная партия PS5. Я сломал все двери ада.

Люди начали толкать и толкать и подошли к служащему Йодобаши, у которого была стопка из почти 300 пронумерованных билетов, чтобы купить PS5.

Взгляните на последовавший хаос:

Вызвали полицию, и продажа была отменена.

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Почему это случилось? Как Twitter Японская мечта Он указывает, что Акихабара, по-видимому, лишь одна из двух камер Ёдобаши в районе Большого Токио-Йокогама, которым не требуется черная кредитная карта продавца для покупки устройств – требование, которое, по-видимому, было введено, чтобы расстроить продавцов.

Более того, в отличие от прошлого, в магазине выдавались пронумерованные билеты в порядке очереди. В прошлом, также пытаясь воспрепятствовать переворачиванию консолей, розничные продавцы отказывались от числа запросов в пользу возможности покупки оборудования.

Это создало прекрасную возможность для тех, кто хочет приобрести PS5 для себя или даже перепродать ее.

Имейте в виду, что правительство Японии в настоящее время объявляет чрезвычайное положение из-за нового коронавируса. В Токио самое большое количество заболевших в стране.

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