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Зависимость от российских авиадвигателей может подтолкнуть Китай «решить… свою проблему»

20 мая, 2022
Marfa Fedoroa

Зависимость Китая от российских двигателей для реактивных истребителей может вскоре повлиять на парк ВВС Народно-освободительной армии Китая, если Россия не сможет обслуживать или поставлять двигатели или детали для до 40 процентов китайских истребителей, заявили эксперты на конференции Китайского института аэрокосмических исследований 17 мая.

В ходе панельной дискуссии о военном сотрудничестве Китая и России эксперты пояснили, что Китай еще не отвык от российских двигателей, осваивая технологии. Если Россия будет пополнять запасы своих вооруженных сил в ходе затяжной войны, этот конкурирующий спрос на запасные части может побудить Китай больше сосредоточиться на наращивании внутреннего опыта.

«Китай по-прежнему сильно зависит от российских компонентов и, вероятно, так и будет в обозримом будущем», — сказал Давид Марков из Института оборонного анализа.

В период с 1992 по 2019 год Россия поставила почти 4000 двигателей для китайских вертолетов и других военных самолетов. Китай также получил российские системы ПВО С-300 и С-400.

«Я думаю, что они продолжат покупать двигатели у россиян, хотя будет интересно посмотреть, сможет ли Россия сейчас поставлять эти двигатели. Под международными санкциямиМарков сказал, имея в виду экономические блоки, навязанные Соединенными Штатами и европейскими странами, которые ограничили владение Россией такими технологиями, как полупроводники, используемые российской оборонной промышленностью.

Ситуация, добавил он, дает Китаю гораздо больший стимул использовать национальные ресурсы для «решения проблемы с двигателем».

Марков обсудил китайско-российское авиационное сотрудничество, проследив историю России двойного назначения и военных продаж Китаю, включая передачу технологий на протяжении десятилетий после распада Советского Союза.

Хотя Китай добился значительных успехов в приобретении ключевых военных технологий, которые помогли разработать его истребители-невидимки J-20 и J-31, Марков говорит, что в области производства боевых двигателей Китай все еще отстает, потому что Россия утаила передовые секреты. Он сказал, что борьба Китая в этой области связана не с нехваткой ресурсов для усилий, а с отсутствием местного опыта.

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Многим ученым, инженерам, дизайнерам и руководителям производства в Китае около двадцати и тридцати лет, и им не хватает технических знаний, полученных в результате ученичества и десятилетий специализированного опыта. Чтобы компенсировать это, Китай заключил контракт с российскими специалистами для работы на китайских заводах.

Однако он сказал: «Это не решение проблемы, связанное с тратой денег».

«Чего они до сих пор не понимают, так это того, что современные авиационные двигатели, особенно двигатели сверхскоростных истребителей, — это больше искусство, чем наука», — пояснил Марков.

Он добавил, что рабочие-двигатели таких производителей, как Rolls-Royce, Pratt & Whitney и General Electric, обладают «неявными знаниями», которых до сих пор не хватает китайцам.

«В приводе происходит множество явлений, которые мы до сих пор не понимаем… с помощью нашей качественной вычислительной технологии», — пояснил Марков. Но есть парень по имени Джо, который работает в Цинциннати Мелакрон, он занимается этим уже 30 лет, [who] Просто знайте, с экспериментами, временем и опытом, что вы делаете это для того, чтобы двигатель получил такой результат. И это та часть, где у Китая пока нет такой возможности».

Марков считает, что покупка Китаем Су-35 у России была направлена, по крайней мере частично, на то, чтобы получить доступ к усовершенствованному двигателю этого типа, дополнительной поддержке и цифровой системе управления.

Китай добился больших успехов в разработке двигателя WS-10 для истребителя-невидимки J-20.

«Самым большим изменением во многих из этих игр стал J-20», — сказал Марков. «Это был тревожный звонок для многих людей, которые следят за Китаем: как далеко они продвинулись, особенно с русскими талантами».

Китай изо всех сил пытался разработать свой двигатель WS-15, который дал бы J-20 превосходные возможности для вербовки, сказал военный аналитик журналу Air Force Magazine во время интервью.

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Отметив, что Россия по-прежнему поставляет двигатели для до 40 процентов парка ВВС Китая, аналитик задал вопрос: «Смогут ли они сохранить текущую готовность и летно-технические возможности в свете возможных перебоев с запчастями этого производителя двигателей». ?»

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