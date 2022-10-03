Заводская активность в России растет в сентябре самыми быстрыми темпами с 2019 года

Бизнес-опрос, проведенный в понедельник, показал, что производственная активность в России росла самыми быстрыми темпами за 3,5 года в сентябре благодаря росту производства, новым заказам и потребительскому спросу, хотя западные санкции продолжали сказываться на экспорте. Бизнес.

Глобальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P вырос до 52,0 в сентябре с 51,7 в предыдущем месяце, поднявшись выше отметки 50,0, которая отделяет рост от сокращения до самого высокого уровня с марта 2019 года.

«Клиентский спрос был сосредоточен на внутренних клиентах, при этом количество новых экспортных заказов резко сократилось», — говорится в ежемесячном обзоре Standard & Poor’s Global. «Снижение спроса со стороны иностранных клиентов связано с потерей клиентов и влиянием санкций», — добавил он.

США и Евросоюз на прошлой неделе пообещали ввести дополнительные санкции против Москвы после того, как Россия провела референдумы в четырех украинских областях, а позже объявила, что присоединится к ним.

Западные правительства и Киев заявили, что этот шаг является нарушением международного права.

Занятость росла самыми быстрыми темпами с января, что компании объясняют ростом производственных потребностей и увеличением притока новых заказов.

Неясно, в какой степени приказ президента Владимира Путина о частичной мобилизации, изданный 21 сентября, сказался на численности рабочей силы. С тех пор десятки тысяч мужчин были призваны в армию или бежали за границу.

То же самое можно сказать и об отношении к будущему производству, которое в сентябре выросло до самого высокого уровня с марта 2019 года.

«Говорят, что больший оптимизм связан с разработкой новых продуктов, усилением импортозамещения и надеждами на увеличение потребительского спроса», — говорится в сообщении S&P Global.

(Отчетность Александра Марроу; редактирование Хью Лоусона и Тоби Чопры)