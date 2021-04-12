Завтрашняя бета-версия PS5 – отличный повод войти в Final Fantasy XIV

птица. Снимок экрана : Square Enix

очарован Насколько любят игроки Последняя фантазия XIV Но не знаете, с чего начать? Открытая бета-версия игры для PlayStation 5 стартует завтра и обещает более четкую графику, более высокую частоту кадров и более короткое время загрузки, чем версия для PlayStation 4. Все это плюс. Щедрая бесплатная пробная версия Сделает эту неделю хорошим временем, чтобы окунуться в чрезвычайно популярную MMO.

Версия PS5 Последняя фантазия XIV Меня снова привлекает совершенно новый взгляд на игру. В течение многих лет я избегал консольной версии онлайн-ролевой игры Square Enix. Во-первых, меня беспокоят навыки и способности игр на ловкость с этой игровой консолью вместо надежной клавиатуры. Во-вторых, консольные версии игр MMORPG для ПК всегда были грязными и медленными. мне Сегодняшний пост в блоге PlayStation о бета-версии PS5Однако эта новая версия будет работать с разрешением 1440p при 60 кадрах в секунду, что круто и быстро. Я также поклонник молниеносной загрузки, которой хвастался Square Enix, и меня заинтриговала тактильная обратная связь контроллера DualSense для шагов езды и действий по сборке. Кто знает, может, мне пора перестать издеваться над приятелями из Free Company, играющими на консоли, и самому включить геймпад?

Существующие игроки PS4 получат доступ к пробной версии бесплатно, как и новые игроки, которые подписались на бесплатную пробную версию игры, что дает им доступ к полной версии игры, а также К небу Расширение, позволяющее беспрепятственно повышать уровень с 1 до 60. После этого вам нужно будет приобрести копию игры, но ваш прогресс в пробной версии будет ждать вас, если вы это сделаете.