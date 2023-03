Завтра выйдет трейлер игры Zelda: Kingdom’s Tears от Эйдзи Аонумы

Эксклюзив для Nintendo Switch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom завтра получит десятиминутную презентацию от продюсера Zelda Эйдзи Аонумы.

Объявленный в твите от Nintendo of America (ниже), премьера шоу (которое явно не называется Nintendo Direct) состоится 28 марта в 7:00 по тихоокеанскому времени / 10:00 по восточному времени / 15:00 по Великобритании (полночь по восточному стандартному времени).

«Присоединяйтесь к продюсеру серии The Legend of Zelda Эйдзи Аонуме и получите почти десять минут геймплея из The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom», — говорится в твите, добавив, что его можно просмотреть в Twitter. Канал Нинтендо на YouTube.

Присоединяйтесь к Легенде о # зельда Продюсер сериала Эйдзи Аонума примерно за 10 минут игрового процесса The Legend of Zelda: #СлезыКоролевства 28 марта в 7:00 по тихоокеанскому стандартному времени на нашем канале YouTube. ▶️ https://t.co/uMUCfVjFQL pic.twitter.com/y49N4jRUTz Нинтендо Америки 27 марта 2023 г.

Презентация станет первым крупным неразрезанным отрывком Королевства, которое мы видели, поскольку ранее Nintendo показывала только более короткие клипы в различных трейлерах.

Хотя мы сделали все возможное, чтобы разбить это и извлечь всю возможную информацию, расширенный взгляд на игровой процесс вместе с комментариями Аонумы прольет совершенно новый свет на долгожданное продолжение Breath of the Wild.

Мы уже знаем, что Tears of the Kingdom будет иметь самый большой размер файла среди всех игр для Nintendo Switch от первого лица, включая классических врагов из Ocarina of Time, и будет стоить 70 долларов выше среднего, чтобы соответствовать его масштабу, но главная причина, по которой фанаты так взволнованы потому что игра Breath of the Wild — одна из лучших игр всех времен.

В нашем обзоре 10/10 IGN сказал: «Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы вызывает воспоминания, волнует и мастерски открыта в своем дизайне».

Райан Динсдейл — независимый журналист IGN и редактор новостей Великобритании. Он будет говорить о Ведьмаке весь день.