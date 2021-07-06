Завтра на Netflix выйдет первый российский фильм о супергероях Major Groom

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Bleeding Cool накрыло российское издательство комиксов Bubble, которое действительно хочет создавать комиксы, подобные Америке, включая комиксы о супергероях. Мы видели их, когда они приезжали на Comic-Con в Нью-Йорке и когда они выпустили кучу комиксов, доступных в США на английском языке. Фактически, каждые тКомиксы «Наследница» теперь доступны на английском языке в их приложении по адресу Android И iOS.

Мы также заметили, что они следят и снимают ряд мультимедийных проектов. Теперь их первый полнометражный фильм, основанный на названии Bubble Comics, Майор Гром: чумной доктор, Он появится на Netflix завтра, 7 июля – в тот же день, что и российский фильм о супергероях Marvel. Черная вдова Приходите в кинотеатры. И за два дня до того, как он станет доступен по специальной цене на Disney +. Это означает, что прежде чем вы заплатите за то, чтобы посмотреть, как американские актеры изображают супергероев и злодеев с русским акцентом, вы можете посмотреть настоящие вещи. Майор Жених: Чума Описывается как социальный фильм о супергероях, в котором честный полицейский противостоит одетому охраннику. Посмотреть трейлер с английскими субтитрами можно здесь,

Майор милиции Игорь Гром известен на весь Санкт-Петербург своей проницательной личностью и двойственным отношением к преступникам всех мастей. Но все кардинально меняется с появлением человека в маске чумного доктора. Объявив свой город «больным эпидемией хаоса», он начал «лечение», убивая людей, которым когда-то удалось уйти с помощью денег и высокого положения в обществе. Общество обеспокоено. Полицейские слабые. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от результата которых может зависеть судьба всего города.

Или вы можете купить обложку Дэвида Мака для их издания NYCC. Майор жених # 1 комикс Забронируйте здесь за 100 долларов на eBay. Бесплатная международная доставка из России видимо. Но похоже, что большинство дешевых печатных копий комиксов на итальянском языке родом из Италии …

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