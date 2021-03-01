Во время прогулки по пляжу на острове Харбор на Багамах британка заметила блестящий металлический шар, который, как полагают, был частью российского космического корабля.

Блестящий объект был закопан в песок, когда семья нашла его вечером 24 февраля.

Семья считала, что произведение было из России из-за написанного на нем сценария. Хотя до конца не установлено, эксперты полагают, что это резервуар с гидразином, используемый для запуска беспилотных ракет.

По сообщению В. Независимый24-летняя Манон Кларк – женщина, которая обнаружила это существо в песке на пляже. Манон объясняет, что они начали копать, чтобы увидеть больше мяча, увидев сценарий, написанный на русском языке. Оглядываясь назад, она сказала, что это был смелый шаг, потому что она и ее семья не знали природу того, что они выкапывали из песка.

В отчете говорится, что семья оставила объект на пляже после того, как они не могли его переместить, но щелкнули по его фотографиям, поделились с друзьями и снова пошли на следующий день, чтобы вытащить его из песка.

Говоря об этой штуке, доцент русского языка доктор Сара Хадспет из Лидского университета в Англии сказала, что она, возможно, родом из Кубы. Хадспит сказал, что в то время Куба получала технику из Советского Союза, поскольку она была его союзником.

Другой исследователь, доктор Мартин Арчер, научный сотрудник UKRI Стивена Хокинга в области космической физики и взаимодействия с общественностью с факультета физики Имперского колледжа Лондона, сказал, что большинство спутников из космоса находятся в океане. Рассказывать Независимый Загадочно, как космический объект был найден на Багамах.

По словам Арчера, большинство операторов стремятся уничтожить эти танки на “ кладбище космических кораблей в южной части Тихого океана, однако условия не всегда находятся под контролем. Арчер также говорит, что есть вероятность, что мяч был запасной частью, случайно упавшей в океан.