Загадочный российский космический корабль «Космос-2558», похоже, преследует военный спутник США USA-326.

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Эксперты указали, что странный российский космический корабль «Инспектор» преследует секретный военный спутник США.

Российский спутник «Космос-2558», запущенный в августе прошлого года, очень близко подошел к американскому военному спутнику USA-326, который, по словам Пентагона, предназначен для сбора разведывательной информации с помощью «верхней разведки».

Наблюдатели за космосом отметили Космос-2558 как спутник-инспектор, способный приближаться к другим спутникам и собирать данные.

Облетев Землю в одной плоскости, но с разными скоростями, российский спутник сумел пройти под USA-326.

По данным Space.com, когда «Космос-2558» был запущен в августе 2022 года, он находился примерно на той же орбите, что и засекреченный разведывательный спутник США.

В марте наблюдатели сообщили, что «Космос-2558», выполняя маневр подъема на орбиту, приблизился к наклону примерно на 35 километров ниже USA-326.

В последних разработках на фоне погони в кошки-мышки американский спутник, похоже, впервые перешел на более высокую орбиту, дальше от Космоса-2558, сообщает Insider со ссылкой на астрофизика Джонатана Макдауэлла.

Российский спутник приближался к USA-326 по близкой траектории около 30 километров 7 апреля, но после изменения орбиты последнего кратчайшее расстояние между ними увеличилось до 45 километров, отметил космический наблюдатель Нико Янсен.

Это не первый случай, когда американские и российские спутники принимают участие в подобных маневрах.

В 2020 году еще один российский космический аппарат «Космос-2542» совершил несколько сближений с американским спутником оптической разведки USA-245.

Соединенные Штаты неоднократно осуждали «безответственную» деятельность России на орбите.

Вице-президент США Камала Харрис в прошлом году выразила обеспокоенность по поводу испытаний российских ракет для вывода ее спутников, назвав эти действия «безрассудными» и «безответственными», поскольку они могут поставить под угрозу другие космические миссии.

В 2018 году США также осудили запуск Россией загадочного спутника, который, как оказалось, имел «инспектора по космическим приборам» и демонстрировал «крайне ненормальное поведение».

Генерал космических сил США также предупредил, что российские и китайские космические корабли могут атаковать спутники США с помощью лазеров и глушителей.