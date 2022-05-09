Заглянув в Украину и Великобританию, Макрон предлагает новое европейское образование

ПАРИЖ (Рейтер) — Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что поддерживает новый тип «европейского политического сообщества», который позволит странам, не входящим в Европейский Союз, включая Украину и Великобританию, присоединиться к «европейскому ядру». Ценность.»

Выступая перед Европейским парламентом в Страсбурге, Макрон назвал свое переизбрание в прошлом месяце признаком того, что французы хотят большего от Европы.

Но он дал понять, что желание Украины присоединиться к блоку займет несколько лет, и в результате следует возлагать определенные надежды на краткосрочную перспективу.

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«Украина благодаря своей борьбе и мужеству уже является верным членом Европы, нашей семьи, нашего союза», — сказал Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью во время конференции о будущем Европы и публикации своего доклада, содержащего предложения по реформе, в Страсбурге, Франция, 9 мая 2022 года. Людовик Марин / Пул через REUTERS

«Даже если мы предоставим ей статус кандидата завтра, мы прекрасно понимаем, что процесс ее принятия уже займет несколько лет, возможно, несколько десятилетий».

Вместо того, чтобы снижать строгие критерии, чтобы позволить странам присоединиться быстрее, Макрон предложил создать параллельную структуру, которая могла бы привлечь страны, стремящиеся присоединиться к блоку, или, явно намекая на Великобританию, страны, которые вышли из союза.

Он сказал, что это «европейское политическое сообщество» будет открыто для демократических европейских стран, которые придерживаются своих основных ценностей в таких областях, как политическое сотрудничество, безопасность, сотрудничество в области энергетики, транспорта, инвестиций в инфраструктуру или передвижения людей.

«Присоединение к нему не обязательно предопределит будущее членство в ЕС», — сказал он. И он не будет закрыт для тех, кто его покинул».

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(Репортаж Тассило Амель и Элизабет Пино) Автор Джон Айриш Редактирование Судип Кар Гупта и Ингрид Меландер

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