Загородный дом в Русской реке преображается

Несколько хорошо продуманных архитектурных изменений и яркая, элегантная отделка могут сделать дом более просторным и изысканным. Так обстоит дело с домом для отдыха в Форествилле 1950-х годов, который был недавно отремонтирован дизайнерской фирмой Studio Plow из Сономы, чтобы его можно было использовать в качестве постоянного места жительства.

Брит Эпперсон, руководитель отдела дизайна Studio Plough, черпала вдохновение в солнечном свете, проникающем сквозь окружающий навес из красного дерева, чтобы создать светлый и просторный дом. Она сводила низкие потолки дома и добавила стратегически расположенные мансардные окна, чтобы создать обширное пространство со светом, заполняющим общую гостиную и столовую в разных местах в течение дня.

Epperson добавил встроенные шкафы в дом площадью 1500 квадратных футов для дополнительных ненавязчивых вариантов хранения. Установив стальные двери со стеклянными панелями (от Pinky’s из Лос-Анджелеса), она соединила пространство большой комнаты с террасой, с которой открывается великолепный вид на секвойи.

Внешний вид дома усиливает изысканная отделка — qкварц, мрамор и люстра из латуни и хрусталя Кристофера Ботта, а также декоративные детали, такие как небрежно рассыпанная льняная скатерть до пола, шелковые наволочки натурального цвета в спальне и антикварное кресло в большой комнате. В результате получилась роскошная неформальная обитель с ощущением «высоко на деревьях», которое напоминает дом на дереве. Нажмите на галерею выше, чтобы заглянуть внутрь.