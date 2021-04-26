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Загрузите новые удивительные обои для iPad Pro 2021 года

26 апреля, 2021
Artem Sokolov

Apple объявила IPad Pro 2021 года На прошлой неделе с процессором M1, портом Thunderbolt, поддержкой 5G и многим другим. Большой 12,9-дюймовый iPad теперь оснащен небольшим светодиодным дисплеем, обеспечивающим контрастность XDR и высокий пиковый уровень яркости.

Новые фоны для iPad Pro подчеркивают этот факт яркими цветными завитками, расположенными бок о бок на темном фоне. Эти обои будут предустановлены на iPad Pro 2021 года, когда они поступят в продажу в мае. Но если вам нужны новые стильные обои для текущего iPad, вы можете скачать их ниже.

Новые 11-дюймовые и 12,9-дюймовые iPad Pro будут доступны для заказа с пятницы и отправлены покупателям во второй половине мая. Спасибо Khaos Извлечь файлы изображений Из ранних прошивок.

Все обои из новой коллекции «веер» представлены синим, розовым, зеленым и пурпурным. Синий и розовый соответствуют 11-дюймовому iPad Pro, а зеленый и фиолетовый – 12,9-дюймовой модели.

Более того, у каждого из них есть темный и светлый вариант, чтобы соответствовать световому режиму и темному режиму. В любом случае обои остаются истинно черными – это разные цвета спиралей, которые адаптируются к внешнему виду системы.

Чтобы загрузить обои из галереи, выберите один из нижеприведенных и нажмите кнопку «Просмотреть в полном размере». Затем вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши и нажать и удерживать, чтобы сохранить изображение на свое устройство и установить его в качестве обоев устройства iOS или обоев рабочего стола Mac.

Имена файлов, содержащие «834w» и «1024w», предназначены для разрешений экрана 11-дюймового iPad Pro и 12,9-дюймового iPad Pro соответственно. Тем не менее, вы, вероятно, сможете найти подходящую обрезку, чтобы обои выглядели красиво на устройствах Apple других размеров, включая iPhone.

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