Загрузки раннего доступа Amazon Prime — лучшие предложения на игры для PS5 и PS4, консоли, твердотельные накопители, телевизоры 4K и многое другое

Модернизация: Сейчас у нас второй и последний день продаж Amazon, и впереди еще больше выгодных предложений. Мы будем отслеживать и добавлять новые предложения в это руководство в течение дня, но обязательно прыгайте на все, что бросается в глаза, до того, как распродажа закончится сегодня вечером.

Оригинальная статья: Вы слышали об Amazon Prime Day, так что будьте готовы к Продам ранний доступ к Amazon Prime — Совершенно новое событие от мега-ритейлера уже транслируется!

Распродажа состоится во вторник, 11 и в среду, 12 октября, и включает в себя некоторые предложения. Отличные скидки на игры PlayStationаксессуары, решения для хранения, телевизоры 4K и многое другое. Мы будем выделять лучшие предложения здесь, в руководстве, по мере их появления, поэтому не забудьте добавить страницу в закладки и заглядывать на нее на протяжении всего мероприятия.

Также не забудьте выбрать файл Амазон Прайм Бесплатная пробная версия Используя ссылки ниже, если вы не являетесь участником!

Обратите внимание, что некоторые из внешних ссылок на этой странице являются партнерскими ссылками, а это означает, что если вы нажмете на них и совершите покупку, мы можем получить небольшой процент от продажи. Пожалуйста, прочитайте Раскрытие информации FTC Чтобы получить больше информации.

на этой странице: Amazon Prime: получите бесплатную пробную версию Распродажа раннего доступа Amazon Prime 2022: все предложения для PS5 и PS4

Amazon Prime: получите бесплатную пробную версию

Продажи Amazon Prime доступны исключительно тем, кто подписался на услугу ритейлера Prime. Если у вас уже есть членство, вы сможете сохранить сразу, но не беспокойтесь, если у вас его нет.

Те, кто получит 30-дневную бесплатную пробную версию (только не забудьте отменить ее, прежде чем она будет продлена), могут присоединиться к веселью и получить доступ ко всем предложениям. Вот нужные вам ссылки:

Вы также можете рассмотреть возможность использования Prime Student Experience, если это относится к вам: мы / Соединенное Королевство.

Распродажа раннего доступа Amazon Prime 2022: все предложения для PS5 и PS4

Ранний доступ к Amazon Prime уже в продаже, поэтому вот лучшие предложения, доступные для PS5 и PS4.

Новые предложения добавляются каждые несколько минут, поэтому продолжайте прокручивать, чтобы увидеть наши лучшие предложения, или ознакомьтесь с последними скидками здесь: Amazon Game Deals Today (США) | Предложения Amazon Games сегодня (Великобритания)

Игры для PS5

Предложения США

предложения Великобритании

PS4 игры

Предложения США

предложения Великобритании

Контроллеры и аксессуары DualSense для PS5

Предложения США

предложения Великобритании

Твердотельные накопители PS5 — расширьте хранилище своей консоли

Нужен совет по твердотельным накопителям PS5? погашение Наше полное руководство.

Предложения США

предложения Великобритании

Внешние жесткие диски

Предложения США

предложения Великобритании

4К телевизоры

Предложения США

предложения Великобритании

Комплекты оборудования для PSVR

наушники

Предложения США

предложения Великобритании

Гоночные аксессуары PS5, PS4

Предложения США

предложения Великобритании

Quest 2 VR-гарнитура

Может, это и не PlayStation, но одной из изюминок раннего доступа Amazon является Quest 2, который, несомненно, будет интересен тем, кто действительно увлекается вашей виртуальной реальностью. Они будут продаваться со скидкой только в течение очень ограниченного времени, так что возьмите это, если вам интересно: