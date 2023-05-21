Задача африканских лидеров сводится к переговорам с Москвой и Киевом

Делегация шести африканских лидеров Запланированы переговоры с Киевом и Москвой Он направлен на «начало мирного процесса», но также затрагивает сложный вопрос о том, как это сделать. Россия находится под жесткими санкциями Главный посредник, помогавший вести переговоры, заявил в интервью Associated Press, что ему могут заплатить за столь необходимый экспорт удобрений в Африку.

Жан-Ив Оливье, международный переговорщик, который в течение шести месяцев работал над организацией переговоров, сказал, что африканские лидеры также обсудят связанный с этим вопрос облегчения прохождения дополнительных партий зерна из Украины в условиях войны и возможность их увеличения. обмениваются пленными, когда едут в обе страны с тем, что они называют миротворческой миссией.

Оливер сказал, что переговоры, скорее всего, состоятся в следующем месяце.

Он прибыл в Москву в воскресенье и также отправится в Киев на встречи с высокопоставленными лицами для отработки «логистики» предстоящих переговоров. Например, шести президентам африканских стран, вероятно, придется ехать в Киев ночным поездом из Польши на фоне боевых действий, сказал он.

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский Стороны договорились отдельно принять делегацию президентов ЮАР, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии.

Оливье сказал в ходе видеозвонка с Associated Press в пятницу, что переговоры также получили одобрение США, Европейского союза, Организации Объединенных Наций, Африканского союза и Китая.

Однако ни одна из сторон в войне, казалось, не хотела прекращать боевые действия.

О переговорах объявил на прошлой неделе президент ЮАР Сирил Рамафоса, когда Россия начала Сильный авиаудар по Киеву. В воскресенье Россия заявила, что после ожесточенных боев захватила город Бахмут на востоке Украины. Утверждение отвергается Украиной.

Оливье сказал, что «мы не мечтатели» о шансах африканских лидеров добиться немедленного прорыва в отношении моратория. 15-месячный конфликт. «Если что-то не произойдет, я не думаю, что мы завершим нашу первую миссию прекращением огня».

История продолжается

Цель состояла в том, чтобы начать, сказал Оливье, 78-летний француз, который объединил враждующие стороны в переговорах с высокими ставками в конце 1980-х годов, которые помогли положить конец апартеиду в Южной Африке.

«Все начинается с сигналов. Все начинается с диалога. И это то, что мы постараемся сделать, — сказал Оливье. — Нет никаких гарантий, что мы добьемся успеха, но на данный момент Россия и Украина… приняли прибывающую делегацию». в свои страны именно для того, чтобы говорить о мире».

Основной отправной точкой Африки является зерно и Удобрения.

Война резко ограничила экспорт зерна из Украины и удобрений из России, усугубив глобальную продовольственную нестабильность и голод. Африка была одной из них. наиболее пострадавшие континенты. На прошлой неделе Россия согласилась Продление сделки на два месяца Посредничество Турции и Организации Объединенных Наций позволяет Украине поставлять зерно через Черное море в другие страны мира, и шесть президентов африканских стран хотели бы, чтобы это расширилось.

Но Оливье сказал, что им также необходимо придумать способы облегчить африканским странам получение поставок и оплату удобрений России. Российские удобрения не подпадают под международные санкции, но США и некоторые западные страны ввели санкции против российских грузовых судов. Доступ России к системе SWIFT для глобальных финансовых транзакций также был ограничен санкциями, из-за чего африканские страны испытывают трудности с заказом и оплатой критически важных удобрений.

«Нам потребуется окно, в котором SWIFT будет авторизован для этой конкретной точки», — сказал Оливер. «Это будет на столе, и, надеюсь, в этом случае мы получим российскую поддержку для зерна из Украины, мы получим украинскую поддержку, чтобы найти возможные платежи и поставки для российских удобрений».

Африканская миссия — не единственное посредническое усилие. Китай предложил свой Мирное предложение В феврале был китайским посланником В обсуждениях с украинскими официальными лицами. Но план Китая был в значительной степени отвергнут западными союзниками Украины и омрачен политической поддержкой Москвы Пекином.

Украина и Россия далеки друг от друга с точки зрения любых соглашений, которые могли бы лечь в основу мирного соглашения.

По словам Оливера, африканская делегация по-прежнему пользуется широкой поддержкой после того, как Китай «также пришел к нам и предложил поддержку» при том понимании, что это будет «параллельное усилие» плану Пекина.

Переговорам (с Москвой и Киевом) будет придаваться больше поддержки, больше веса», — сказал Оливье, президент-основатель базирующейся в Лондоне организации Brazzaville Foundation, занимающейся урегулированием конфликтов. Они рассмотрят тех, кто скажет нет. Они просто говорят «нет» Жан-Иву Оливье? Для Фонда Браззавиля? Шести (африканским) главам государств? «

Или они говорят «нет» Организации Объединенных Наций, китайцам или американцам? к англичанам? в Евросоюз? «

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