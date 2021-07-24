Задача работы российских компаний по расширению взаимных торгово-экономических связей.

Айя Мохамед

Министр экономики Азербайджана Михаил Джабаров написал 23 июля на своей официальной странице в Twitter, что организация торгового представительства российских компаний в Азербайджане является важным шагом в расширении торгово-экономических отношений между двумя странами.

«На встрече с российскими коллегами обсуждались новые направления партнерства и перспективы сотрудничества в свете новых реалий, возникших в связи с освобождением азербайджанских земель», – пояснил министр.

«Мы верим, что достигнутые результаты будут способствовать созданию более благоприятных условий для взаимных инвестиций и повышению торговой активности между нашими двумя странами», – добавил Джабаров.

23 июля в Баку прошло мероприятие «Деловая миссия российских компаний под эгидой АО« Росэксимбанк ». В ходе мероприятия было подчеркнуто, что объем товарообмена между Россией и Азербайджаном увеличился на четыре процента в первой половине 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Кроме того, на протяжении 2020 года удалось сохранить рост грузовые перевозки, составившие около восьми миллионов тонн.

За отчетный период объем российского экспорта в Азербайджан вырос на 2,6 процента, а объем импорта из Азербайджана увеличился на 7,4 процента.

Объем товарообмена между Азербайджаном и Россией в 2020 году достиг 2,6 миллиарда долларов, что сделало Россию и Азербайджан третьим по величине партнером. Кроме того, в первой половине 2021 года объем товарообмена между двумя странами достиг 1,3 миллиарда долларов.

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Ая Ламхамед, журналист Azer News, подписывайтесь на нее в Twitter: Встраивать твит

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