Задержание Бритни Гренье в России продлили на месяц

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В тот же день звезда WNBA Бритни Грейнер предстала перед российским судом — на слушаниях, которые были отложены на шесть дней и привели к еще 30 дням предварительного заключения — официальное российское информационное агентство сообщило, что власти США и России обсуждают обмен пленными на Гранер и осужденный контрабандист оружия Виктор Бут.

Неясно, связаны ли два события — срочное слушание и сообщение в ТАСС. Но они появились через 10 дней после того, как администрация Байдена официально переклассифицировала арест Грейнер как «незаконное задержание», что является признаком того, что официальные лица США активизируют усилия по ее освобождению, а не ждут, пока рухнет российская судебная система.

Грейнер, семикратная звезда WNBA Phoenix Mercury и двукратный олимпийский чемпион, был арестован в феврале в подмосковном аэропорту. Российские власти утверждают, что они незаконно ввезли в страну вейп-картриджи, содержащие масло каннабиса, что может повлечь за собой до 10 лет лишения свободы. Грейнер возвращалась в Россию, чтобы присоединиться к екатеринбургской УГМК, где она играет в межсезонье WNBA.

31-летняя Грейнер появилась на слушаниях в пятницу в Москве в наручниках и в оранжевой куртке WNBA, которая почти полностью скрывала ее лицо. Ее адвокат Александр Бойков, Он сказал в видео Опубликовано Ассошиэйтед Пресс, он считает, что относительно короткое продление ее содержания под стражей может быть признаком того, что ее дело скоро будет передано в суд.

В заявлении, направленном Washington Post в пятницу, представитель Госдепартамента США сообщил, что представители посольства США в Москве присутствовали на слушаниях по делу Грейнер и имели возможность поговорить с ней, и что она «делает то, что можно было бы ожидать в данных обстоятельствах». . « READ Российский сухогруз "Прогресс" пришвартовался к космической станции после двухдневного путешествия

«Мы считаем, что сможем добиться наилучших и наиболее эффективных результатов, если у нас будет место для личных бесед. Мы активно участвуем в этом деле и часто контактируем с командой юристов г-жи Грейнер».

В Госдепе не стали напрямую решать вопрос о правдивости сообщения ТАСС о возможном компромиссе между Грейнером и Ботом, что не было подтверждено ни одним американским СМИ.

Однако эксперты по российско-американским отношениям предупредили, что доклад не следует принимать за чистую монету и он может быть уловкой Кремля для усиления давления на власти США.

Бот всегда был главным приоритетом для России, поэтому [the Tass report] «Меня это совсем не удивляет, — сказал Брайан Уитмор, старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета и адъюнкт-профессор Центра глобальных исследований Макдауэлла Техасского университета в Арлингтоне. «Моя первая реакция — просто сигнал или принятие желаемого за действительное со стороны россиян… Вопрос в том, какой сигнал здесь делает Кремль. Подобное сообщение в ТАСС появляется не случайно. Они либо пытается что-то указать, или что-то готовится».

Хотя отношения между Соединенными Штатами и Россией были на самом низком уровне со времен холодной войны в результате российского вторжения в Украину, в прошлом месяце обеим странам удалось провести неожиданный обмен пленными, в ходе которого бывший заключенный Тревор Рид был обменян на Константин Ярошенко, российский летчик. Он был осужден федеральным судом США за контрабанду кокаина.

Бот, российский торговец оружием, известный как «Торговец смертью», находится в середине 25-летнего тюремного заключения за контрабанду оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC) для использования против сил США. Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в Соединенные Штаты, и был признан виновным в заговоре с целью убийства граждан и официальных лиц США и оказании помощи террористической организации. READ Почему вторжение России в Украину может навредить и Китаю

В этом месяце администрация Байдена назвала арест Грейнер «незаконным задержанием». Это официальное обозначение указывает на то, что она больше не будет ждать, пока дело звезды WNBA пройдет через российскую правовую систему, и предпримет более жесткие шаги для переговоров о ее освобождении.

Бритни Грейнер «несправедливо задержана». Что произойдет сейчас?

Ссылка на задержание Гранера как на «незаконное» означает, что правительство США может рассматривать ее задержание «только или в значительной степени потому, что он является гражданином США», согласно Закон о освобождении заложников и захвате заложников Робертом Левинсоном, принятый Конгрессом в 2020 году для систематизации того, как правительство США рассматривает международные дела о похищениях людей и задержаниях. Признание «незаконным» также может быть применено, если правительство США сомневается в достоверности или справедливости судебной системы страны, находящейся в заключении, или если оно считает, что с заключенным в США не обращаются гуманно.

Это обозначение также может означать, что правительство США полагало, что Грейнер был арестован, чтобы Россия могла добиться уступок от Соединенных Штатов, которые ввели жесткие санкции против России за ее вторжение в Украину.