Задержание на Украине путинских олигархов возмутило Москву

Львов, Украина (Ассошиэйтед Пресс). Арест Украиной беглого украинского олигарха Виктора Медведчука, бывшего лидера пророссийской оппозиционной партии и доверенного лица президента России Владимира Путина, был встречен с энтузиазмом в Киеве и негодованием в Москве.

Аналитики считают, что Медведчук станет ценной пешкой в ​​переговорах между Россией и Украиной о прекращении разрушительной войны. который Кремль обстрелял своего бывшего советского соседа.

Медведчук был задержан во вторник в ходе спецоперации Службы государственной безопасности Украины. Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Россия может добиться свободы Медведчука, обменяв украинцев, которые сейчас находятся у россиян.

67-летний олигарх сбежал из-под домашнего ареста за несколько дней до начала боевых действий 24 февраля в Украине. Ему грозит от 15 лет до пожизненного заключения за государственную измену, пособничество и подстрекательство террористической организации с целью закупки угля для поддерживаемой Россией самопровозглашенной Донецкой республики на востоке Украины.

Медведчук тесно связан с Путиным, которого считают крестным отцом его младшей дочери. Его арест вызвал резкий обмен мнениями между официальными лицами Москвы и Киева.

Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России и бывший президент страны, разместил угрозы в адрес украинских властей в приложении для обмена сообщениями Telegram, назвав их «капризами» и предупредив «смотреть внимательно и плотно закрывать двери на ночь». «

В ответ Михайло Подолак, советник Зеленского, назвал Медведева «никем» и назвал его слова «плохими, как всегда глупыми».

«Дружеские отношения между Путиным и Медведчуком превратили его в драгоценный трофей для Киева, а в Кремле он вызывает гнев и опасную жажду реванша», — заявил в среду Associated Press аналитик «Пента-центра» Владимир Фесенко. «Судьба Медведчука, несомненно, станет предметом торга и одним из пунктов тайных договоренностей между Киевом и Москвой».

Зеленский опубликовал фотографию Медведчука, сидящего в наручниках и в камуфляжной форме с нашивкой с украинским флагом, выглядящего уставшим, но невредимым.

Жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому, потребовав освободить мужа и дав ей гарантии, что «его жизни ничего не будет угрожать».

«Мой муж преследуется по политическим мотивам вопреки законам Украины», — сказал Марченко.

Медведчук является главой политсовета пророссийской украинской оппозиционной программы «Партия за жизнь», крупнейшей оппозиционной группы в Верховной Раде. Он является одним из 44 депутатов в 450-местной Палате представителей. Деятельность его партии была приостановлена ​​на время войны по инициативе Зеленского.

«Война автоматически превратила Медведчука в партнера (России), потому что он лично консультировал Путина по украинским делам и прямо или косвенно влиял на многие решения Кремля», — сказал Фесенко. «Зеленскому больше не нужно быть осторожным, и арестом Медведчука он хочет показать, что не боится Кремля и готов торговаться, и у него разные карты на столе переговоров».

Российская служба безопасности, ФСБ, планировала эвакуировать Медведчука, переодетого украинским солдатом, в Москву через спорный Приднестровский регион Молдовы, где дислоцированы российские войска, заявил в среду глава Агентства национальной безопасности Украины Иван Баканов. .

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