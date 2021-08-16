Задержанный говорит, что у Китая есть секретная тюрьма в Дубае, в которой содержатся уйгуры

Молодая китаянка рассказала, что в течение восьми дней ее держали в секретном изоляторе временного содержания в Дубае, управляемом китайцами, как минимум с двумя уйгурами, что может быть первым доказательством того, что Китай управляет так называемым «черным участком» за пределами своих границ.

Женщина, 26-летняя У Хуань, скрывалась от экстрадиции в Китай, потому что ее жених считался китайским диссидентом. Ву рассказала Associated Press, что ее похитили из отеля в Дубае и держали китайские чиновники на вилле, переоборудованной в тюрьму, где она видела или слышала двух других заключенных, уйгуров.

Она сказала, что ее допрашивали и угрожали по-китайски, а также заставили подписать юридические документы, осуждающие ее жениха за домогательства. Наконец, 8 июня она была освобождена и сейчас ищет убежища в Нидерландах.

Хотя «черные сайты» распространены в Китае, отчет Ву – единственное известное экспертам свидетельство того, что Пекин создал сайт в другой стране. Такой сайт отразил бы, как Китай все больше использует свое международное влияние для задержания или репатриации граждан, которых он хочет из-за границы, независимо от того, являются ли они диссидентами, подозреваемыми в коррупции или этническими меньшинствами, такими как уйгуры.

AP не смог независимо подтвердить или опровергнуть версию Ву, а также не смог определить точное местоположение черного сайта. Однако репортеры видели и слышали подтверждающие доказательства, в том числе штампы в ее паспорте, запись телефона китайского чиновника, задающего ей вопросы, и текстовые сообщения, которые она отправляла из тюрьмы священнику, помогавшему паре.

«Я могу сказать, что позиция, о которой говорил человек, неверна», – заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чунин. Дубай не ответил на несколько телефонных звонков и запросов о комментариях.

Ю Цзе Чен, доцент тайваньской академии Sinica, сказала, что не слышала о китайской секретной тюрьме в Дубае, и такое учреждение в другой стране было бы необычным. Однако она также отметила, что это будет соответствовать попыткам Китая сделать все, что в его силах, чтобы вернуть избранных граждан, будь то формальными средствами, такими как подписание договоров об экстрадиции, и неформальными средствами, такими как отмена виз или оказание давления на семью, вернувшуюся домой.

История продолжается

«Он (Китай) не был заинтересован в общении до недавнего времени», – сказал Чен, который следил за международными судебными разбирательствами в Китае.

Чен сказал, что уйгуры, в частности, были экстрадированы или отправлены обратно в Китай, где преобладает мусульманское меньшинство по подозрению в терроризме даже за относительно безобидные действия, такие как молитва. У и ее жених, 19-летний Ван Цзинюй, были не уйгурами, а ханьскими китайцами, которые составляют этническое большинство в Китае.

Дубай имеет историю как место, где уйгуров допрашивают и депортируют в Китай, и активисты говорят, что сам Дубай связан с секретными допросами. Радха Стирлинг, юрист, основавшая группу защиты прав задержанных в Дубае, сказала, что она работала с десятком человек, которые сообщили, что их держали на виллах в ОАЭ, включая граждан Канады, Индии и Иордании, но не Китая.

«Нет сомнений в том, что ОАЭ задерживали людей от имени союзных иностранных правительств», – сказал Стирлинг. «Я не думаю, что они когда-нибудь пожмут плечами по просьбе такого могущественного союзника».

Однако Патрик Терос, бывший посол США в Катаре и стратегический советник Международного форума Персидского залива, назвал эти обвинения «совершенно немыслимыми» для эмиратцев.

У сказал, что китайские официальные лица допросили ее 27 мая в отеле, а затем полиция Дубая перевела ее в полицейский участок на три дня. На третий день, по ее словам, к ней пришел китаец, который представился Ли Чжуханом. Он сказал ей, что работал в китайском консульстве в Дубае, и спросил, брала ли она деньги у иностранных групп для работы против Китая.

Ли Сюхан указан в качестве генерального консула на веб-сайте китайского консульства в Дубае. Консульство не ответило на многочисленные звонки с просьбой прокомментировать ситуацию и поговорить с Ли напрямую.

Ву сказал, что на нее надели наручники и посадили в черную Тойоту. Через полчаса, по ее словам, ее поместили в трехэтажную белую виллу, где комнаты были преобразованы в одиночные камеры.

Ву поместили в ее камеру с тяжелой металлической дверью, кроватью, стулом и белой люминесцентной лампой, которая горела днем ​​и ночью. Она сказала, что ее несколько раз допрашивали и угрожали на китайском языке.

Она сказала, что видела другую заключенную, уйгурку, которая сразу же ждала, чтобы войти в ванную. Во второй раз я услышал крик одной уйгурской женщины по-китайски: «Я не хочу возвращаться в Китай, я хочу вернуться в Турцию». Ву сказал, что женщины уйгурки, судя по их внешности и четкому акценту.

Охранники также дали ей телефон и телефонную карточку и приказали позвонить своему жениху и преподобному Бобу Фу, президенту ChinaAid, христианской некоммерческой организации, которая помогала паре.

Ван подтвердил Associated Press, что Ву позвонил ему и спросил, где он находится. Фу сказал, что за это время он получил от нее по крайней мере четыре или пять звонков, некоторые на неизвестный номер телефона в Дубае, в том числе один, по которому она плакала и почти бессвязно. AP также проверил текстовые сообщения, которые Ву отправил Фу в то время, которые были бессвязными и беспорядочными.

Она сказала, что последнее, о чем ее просили похитители Ву, – это подписать документы, подтверждающие, что Ван домогался ее.

«Я была действительно напугана и была вынуждена подписать документы», – сказала она Associated Press.

После того, как Ву была освобождена, она отправилась в Украину, где воссоединилась с Ван. После угроз со стороны китайской полиции, что Вану грозит депортация из Украины, пара снова сбежала в Нидерланды. Ву сказала, что скучает по родине.

«Я выяснила, что люди, которые обманывают нас, – китайцы, и это наши соотечественники вредят нашим соотечественникам», – сказала она.

Штатные репортеры Ноаман Мерчант и Мэтт Ли внесли свой вклад в этот отчет из Вашингтона, округ Колумбия.