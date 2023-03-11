Задумчивые нити в русском тюремном романе — Winnipeg Free Press

Тюремная камера — маловероятное место, где можно получить ценную информацию о жизни и изучить новые способности. в Удивительные события в женской камере №3Российская писательница Кира Ярмыш сочетает в себе элементы мифа и сверхъестественного в романе, в котором показано, как с людьми обращаются в несправедливом обществе, а также исследуется идея сил, помогающих смягчить условия, которые позволяют процветать нетерпимости.

Ярмыш родился в России, окончил Московский государственный институт международных отношений. С 2014 года она работает с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным и несколько раз арестовывалась за свою работу, один раз отсидев месяц в тюрьме. В настоящее время она живет за границей в эмиграции. Удивительные события в женской камере №3Перевод Arch Tait — ее первый роман.

В первой части романа главная героиня Аня Романова знакомится с распорядком следственного изолятора, куда она была заключена за участие в антикоррупционной демонстрации. Следуя распорядку приема пищи, ежедневным обыскам и другим аспектам своих новых обстоятельств, Аня узнает о самых разных характеристиках женщин, заключенных в тюрьму за ряд мелких правонарушений.

Удивительные события в женской камере №3

Хотя ее сокамерницы сначала кажутся нормальными, вскоре Аня начинает видеть видения или галлюцинации других женщин в еще более ужасающих обстоятельствах. И вскоре она пришла к своим сокамерникам в роли Судеб из греческой мифологии, которые дергали за нити человеческих жизней и обрезали эти нити, когда всем предстояла гибель.

Тема треда становится частью истории каждого заключенного. Например, то, что Диана вяжет или расстегивает накидку, которую она делает для своего мужа, соответствует состоянию его здоровья. Ожерелье хранительницы и плетеная решетчатая подставка для бутылок — другие примеры нитей, пронизывающих книгу и помогающих связать воедино различный опыт женщин.

Когда Аня думает о событиях, которые она наблюдает вокруг себя, она начинает задаваться вопросом, не может ли она быть одной из Судеб. Пережив большое разочарование, ее гнев заставляет ее подумать о том, чтобы проверить свои способности с ожерельем, принадлежащим особенно неприятному охраннику. В конечном счете, читатели должны сами принять решение о результатах анализов Ани.

на одном уровне, Удивительные события в женской камере №3 Это манифест о маргинализации и нетерпимости в России при Владимире Путине. Тем не менее, наряду с этой политической историей идет в значительной степени неосязаемая, почти мифическая история, основанная на фантазии и образах, чтобы изобразить попытку получить некоторую степень контроля в ситуации, когда люди часто чувствуют себя беспомощными.

Для некоторых читателей история обычных женщин, заключенных в тюрьму за мелкие преступления, достаточно значительна, чтобы сверхъестественные элементы отвлекли внимание от истории. Тем не менее, включение мотива предопределения — это уникальный способ подчеркнуть различные характеристики людей в истории, позволяя при этом решить главную дилемму Ани. Читатели могут наслаждаться книгой на обоих уровнях.

Сюзанна Хьюберт — писательница из Виннипега и няня.

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