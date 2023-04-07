По словам экспертов, Лавров является лицом нейтральной российской дипломатической службы, которую отодвинули на второй план привилегированные союзники Путина из военных и оборонных кругов. Newsweek.

Лавров не входит в ближайшее окружение Путина, но он пользуется привилегиями, вытекающими из его положения в российской элите.

Несмотря на давние слухи о том, что он хотел уйти, Лавров остался на своем посту, пока российские войска усиливают боевые действия в Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится на грани провала в карьере, считают эксперты Newsweek.

Постепенный переход 73-летнего бизнесмена из дипломатического тяжеловеса в кремлевский мегафон был ускорен катастрофической войной президента Владимира Путина с Украиной, конфликтом, в котором Лавров долгое время считался проницательным и способным режиссером — 50-летний мужчина с печально известным концом. . Год дипломатической карьеры.

Лавров — стоическое лицо нейтральной дипломатической службы России, которая с момента прихода Путина к власти стала свидетелем медленного проведения самых важных и полезных брифингов для ближайшего окружения президента; «Силовики» вооруженные силы и силы безопасности подпитывают воинственность Путина, которая поставила Москву на курс на столкновение с Западом.

Надежная пара рук, Лавров всегда был вне путинского ближайшего окружения. Тем не менее, министр иностранных дел России, долгое время занимавший пост министра иностранных дел после распада Советского Союза, наслаждался атрибутами жизни среди новой аристократии страны, которую обвиняют в том, что его жена, дочь, любовница и его дочь летают на самолете.

На этой фотоиллюстрации Newsweek министр иностранных дел России Сергей Лавров запечатлен во время официального визита в Судан 9 февраля 2023 года. Аналитики сообщают Newsweek, что Лавров всегда был вне ближайшего окружения Путина. Newsweek; Исходное фото: АШРАФ ШАЗЛИ/AFP/Getty Images

Несмотря на упорные слухи о том, что уроженец Москвы посол давно хотел уйти, Лавров остался на своем посту. Пока российские войска гибнут в боях на полях Украины, Лавров проигрывает собственную битву. принимать всерьез За границей.

«В каком-то смысле его сейчас можно было бы назвать узником системы, хотя трудно испытывать особую симпатию к кому-то в его положении», — говорит редактор Марк Галлиотти. Путинские войны: от Чечни до Украинысказал Newsweek.

«С одной стороны, работа дипломата состоит в том, чтобы лгать для вашей страны», — продолжил Галлиотти. «Однако то, как вы лжете и когда вы лжете, имеет большое значение; это влияет на цену, которую вы платите. А дело в том, что Лавров заплатил ужасную цену за то, что ему пришлось сделать. Доверие».

«Человек, который в свое время был абсолютным титаном международной дипломатии, теперь стал в некотором роде посмешищем», — сказал Галлиотти. «Не у всех так, и не стоит преувеличивать. Лавров по-прежнему хитер и ловок, и он может быть очаровательным оператором. Но он всего лишь тень того Лаврова, которым он когда-то был».

«Оставьте его бедным мальчиком, преследующим слона, с тряпкой и щеткой, чтобы подметать его», — сказал Галлиотти. «Он не может определить направление, в котором движется слон».

‘Ремонтно-восстановительные работы’

Бешеная путинская централизация власти сильно ослабила Лаврова и министерство иностранных дел. По словам Галеотти, внешняя политика остается раздробленной между различными кремлевскими группировками, а руководство Москвой в большей степени осуществляется главным советником Путина по иностранным делам Юрием Ушаковым, чем главным дипломатом Москвы.

«Например, министерство обороны проводит политику в отношении Сирии», — сказал Галлиотти. «Это политика «Роснефти» в отношении Венесуэлы из-за ее нефтяного значения. [Rosneft CEO] Игорь Сечин важен. [Security Council Secretary Nikolai] Патрушев фактически доминирует в политике на Балканах. В чем-то остается то, что идет навстречу МИДу. Например, Афганистан».

Newsweek В МИД России обратились по электронной почте с просьбой прокомментировать ситуацию.

Считается, что Лавров отказался от участия в процессе принятия решений, которые привели к полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года. сказал Алекс Гокчаров, аналитик рисков, специализирующийся на России и Украине. Newsweek Роль Лаврова заключается в том, чтобы «устранить ущерб за то, что уже было решено, даже если это решение противоречит его совету».

Лаврову не чужда такая маргинализация. Министр иностранных дел также не был причастен к плану и решению об аннексии Крыма в 2014 году, считают эксперты. Newsweek.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров изображен рядом с президентом России Владимиром Путиным на саммите США и России на вилле Ла Гранж 16 ​​июня 2021 года в Женеве. Брендан Смяловски/AFP через Getty Images

Но в то время как Путин отверг обвинения в том, что российские войска были «маленькими зелеными человечками», захватившими ключевые позиции на полуострове, «Лавров был одним из тех, кто был вынужден бросить именно эту нарративную гранату. Отклонить категорически Галлиотти сказал, что это русские войска.

Февральское вторжение должно пройти легко. Но вот уже больше года Россия изо всех сил пытается спасти хоть какую-то победу из своей украинской трясины и представляет свою военную авантюру как конфронтацию со всей сферой НАТО-ЕС.

Лавров сказал, что Россия уже «де-факто» находится в состоянии войны с Западом и что углубление конфликта на Украине является частью неизбежного перехода от гегемонии США к истинному глобальному плюрализму. Это важный пункт в обращении Москвы к региону «глобального юга», где отношение к вторжению в Украину варьируется от апатии до сочувствия и оппортунизма.

сказал Олег Игнатов, старший аналитик по России в некоммерческой Кризисной группе Newsweek Министерство Лаврова стало не более чем «кремлевской пресс-службой».

Но опытный дипломат все еще имеет некоторую ценность в своей урезанной роли. «Давайте будем честными, Лавров по-прежнему хорош в том, что он делает, и может лгать с невозмутимым видом», — сказал Галлиотти. «Лавров по-прежнему хорошо играет на «Глобальном Юге».

Пленник или воин?

Несмотря на противодействие продолжающейся войне среди политической и деловой элиты России, лишь немногие отваживаются порвать с Путиным. В течение многих лет ходили слухи, что Лавров хочет уйти в отставку, и в сообщениях и экспертах говорится, что Путин неоднократно мешал ему сделать это.

«Лавров не молод — ему 73 года — работа у него не очень легкая: постоянные разъезды, постоянные перелеты, смены часовых поясов, много встреч, ему приходится изучать массу документов», — сказал бывший российский дипломат Борис Бондарев. Об этом сообщило посольство Москвы при ООН в Женеве. Newsweek.

«Это непростая задача», — сказал Бондарев, который ушел со своего поста в мае 2022 года в знак протеста против вторжения России в Украину.

Однако министр иностранных дел не собирался уходить в отставку. «До меня доходили слухи, что он устал и хочет уйти в отставку на долгие годы», — сказал Бондарев. «Ничего из этого не вышло. Так что я бы сказал, что все эти слухи — слухи».

«Он не невольный пассажир. По-настоящему невольный пассажир покидает корабль».

Игнатов сказал, что долгое пребывание Лаврова на посту отражает его приоритеты. «Лавров очень лоялен, — сказал он. «Если он захочет уйти в отставку, он […] Может быть, он не был удовлетворен войной, может быть, он не ожидал этой войны. Но я думаю, что у Лаврова много общего с Путиным. У него почти такой же циничный взгляд на внешнюю политику и политику в целом.

Отказ от власти в России чреват опасностью. Говорят, что все наверху запутались в клептократической коррупции, которая движет и определяет путинизм. Поскольку правовая система так тесно связана с Кремлем, у обидчиков Путина нет средств правовой защиты.

«Уход на пенсию без разрешения станет прямым вызовом для работодателя, — сказал Галиотти. — В нынешней ситуации это было бы неразумно».

Гокчаров сказал, что Путин и его союзники были достаточно «компроматированы» против Лаврова. «Вот почему все эти коррупционные преступления так хорошо терпимы в российской системе: они создают лазейку, которая угрожает судебным преследованием, если эти чиновники перестанут быть лояльными». Компромисс относится к практике использования сбивающей с толку или вводящей в заблуждение информации — сфабрикованной или нет — в конечном счете против кого-то.

Лавров также откажется от роскошного образа жизни — награды, которую он заслужил за непоколебимую общественную преданность Путину. «В этой работе много плюсов, — сказал Бондарев. «Люди очень быстро пользуются всеми этими преимуществами и привилегиями, которые следуют за министерскими постами. Я думаю, что отказаться от этого не очень легко».

Послы и дипломаты уходят во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на 49-й сессии Совета ООН по правам человека в Европейской штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Женеве, Швейцария, 1 марта 2022 года. Getty Images от SALVATORE DI NOLFI/POOL/AFP

Связан с путинизмом

Все это время воспитывает чувство собственной важности. «Когда ты проработал министром почти 20 лет, ты привыкаешь думать, что ты лучший человек для этой работы, и кто бы ни пришел после тебя, он может не соответствовать требованиям для этой работы», — сказал Бондарев.

«Вы не можете уйти. Вы должны продолжать двигаться вперед. Я не думаю, что он был очень доволен этой битвой. Я не думаю, что в МИД есть серьезные люди. [Ministry of Foreign Affairs] Очень рад этому. Может, просто идиоты».

Как и вся беспокойная элита за пределами ближайшего и все более ястребиного ближайшего окружения Путина, «он может предотвратить[происхождение]плохих вещей», — сказал Игнатов.[நடப்பதைத்தடுக்கமுடியும்»என்றுஇக்னாடோவ்கூறினார்»அவர்கள்அனைவரும்இப்படிநினைக்கிறார்கள்;அவர்கள்தவிர்க்கமுடியாதவர்கள்என்றுநினைக்கிறார்கள்»[fromhappening»Ignatovsaid»Theyallthinklikethis;theythinktheyareindispensable»

Судьба Лаврова неразрывно связана с судьбой Путина. «Единственный вариант — если у него будет очень плохое состояние здоровья, ему придется уйти в отставку», — сказал Гокчаров.

Галлиотти сказал, что президент по-прежнему уважает «компетентность и преемственность» Лаврова и «отвергает идею какой-либо серьезной реструктуризации наверху его организации». «Может быть, больше сейчас.»

«Это одна из главных причин все более геронтократического характера российской системы; Путин не хочет ломать нового человека».

«Это может смущать и раздражать, и это может помешать ему делать то, что он хочет делать на пенсии», — сказал Галлиотти. «Но дело в том, что он собирается делать? У него нет сил думать о том, чтобы стать высокопоставленной фигурой в постпутинской России.

«Я думаю, что конец путинского режима на самом деле принесет ему благословенное облегчение и позволит ему уйти с политической сцены».