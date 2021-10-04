Заключение в тюрьму человека, заложившего вещи в охрану своей девушки

Женщина присела с поднятой рукой. (Фото: Getty Images)

СИНГАПУР. Мужчина, который изнасиловал свою девушку после того, как она якобы украла некоторые из его вещей, был приговорен к 13 годам, семи месяцам и 92 дням тюремного заключения в понедельник (4 октября).

Помимо тюремного заключения 32-летний безработный был приговорен к 12 ударам плетью за сахарный тростник.

Обвиняемый и его двоюродный брат, 33-летний упаковщик, подвергали физическому насилию 27-летнюю жертву, пока она не согласилась выплатить им компенсацию за якобы украденные предметы, включая блок питания и, например, самокат.

Затем обвиняемый угрожал избить свою девушку до тех пор, пока она не согласится на сексуальные пытки, а именно на вставку двух предметов – ручки для белой доски и цилиндрической батареи – в ее гениталии. Батарея застряла внутри, и медперсонал смог извлечь ее только позже.

32-летний мужчина признал себя виновным в сексуальном посягательстве с проникновением и с целью облегчения совершения преступления, в результате чего жертва находилась в состоянии страха смерти. Он также признал себя виновным по обвинению в запугивании своего дяди в не связанном с этим инциденте. При вынесении приговора были учтены восемь других обвинений, включая преследование, произвольное задержание и причинение вреда.

Обвиняемый ранее был освобожден из тюрьмы и находился в деле о смягчении наказания за совершение актов насилия в отношении своей бывшей девушки, которая позже умерла в результате жестокого нападения, имевшего место в 2016 году. счет в его тюремном заключении.

Избиение жертвы за предполагаемую кражу

Имя мужчины, его двоюродного брата и жертвы не может быть названо, чтобы защитить ее личность. Все трое делили квартиру с матерью обвиняемого в западном Сингапуре в период совершения преступлений против нее, то есть в ноябре 2018 года.

Мужчина обвинил ее в краже нескольких его вещей утром 19 ноября 2018 года. Обвиняемый и его двоюродный брат затем ударили женщину ногами, а затем повалили ее на пол за рубашку.

Обвиняемый своими часами нанес ей порезы на голове, а при общении с мужчиной разорвал ее рубашку и обнажил бюстгальтер. Затем они били ее ногами и хлопали по животу, пока женщина не согласилась выплатить 300 долларов в качестве компенсации на свой банковский счет. Затем все трое вошли в спальню якобы для того, чтобы двое мужчин могли очистить ее лицо от крови. Однако затем обвиняемые подстригли женщину ножницами.

История продолжается

Тогда обвиняемый пригрозил избить женщину до смерти, если в ее тело не попадут какие-либо предметы. Он хотел наказать ее за предполагаемую кражу.

Напуганная женщина подчинилась, и мужчина подверг ее сексуальным пыткам, пока его кузен сидел на кровати и смотрел. Когда женщина пожаловалась на сильную боль, обвиняемый попросил ее убрать предметы. Однако извлечь аккумулятор не удалось.

Затем мужчины дали ей пудру для лица, губную помаду, куртку и головной платок, чтобы прикрыть ее раны.

19 ноября 2018 года двое мужчин отвезли женщину в отделение банка, чтобы она могла снять деньги в качестве компенсации.

Когда двое мужчин обнаружили, что учетная запись жертвы пуста, они продолжили серию ударов по жертве на ближайшей автобусной остановке. Эти двое также насильно сняли с нее куртку, обнажив бюстгальтер.

Женщина кричала о помощи, а другая женщина, которая проезжала в машине со своим мужем, попросила его дать трубку группе, когда они вызвали полицию. Полиция, которая отреагировала на инцидент, позже арестовала двоих мужчин.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали помощь от порезов и синяков. Батарею вынули из ее тела. Затем ее госпитализировали на четыре дня.

Расстройство адаптации: защитник

С 26 марта по 23 декабря 2018 года обвиняемый находился в порядке смягчения наказания после того, как был освобожден из тюрьмы по обвинению в добровольном причинении вреда, преступном запугивании и не сообщении о смерти. В этом преступлении участвовал обвиняемый в жестоком нападении на свою тогдашнюю девушку, которая в конце концов умерла.

В ночь на 15 сентября 2016 года обвиняемый, рассердившись на свою тогдашнюю девушку, бил ее кулаком и в течение двух часов бил ремнем и вешалкой.

После нападения физическое состояние жертвы ухудшилось, но обвиняемые не обращались за медицинской помощью, опасаясь узнать об этом. Пострадавшая умерла примерно через 40 минут после избиения, но ее тело было найдено только 22 сентября 2016 года в разложенном состоянии.

Прокуратура приговорила обвиняемого к 13 годам восьми месяцам и 12 ударам плетью, а его адвокат Финеш Нинар потребовала 12,5 лет тюрьмы и таких же ударов в отношении его подзащитного.

Виньеш сказал, что у его клиента расстройство адаптации после попытки приспособиться к жизни после тюрьмы.

При вынесении приговора обвиняемому судья Дидар Сингх Гилл отметил сходство текущего дела с преступлением, совершенным этим человеком в 2016 году.

Судья сказал, что это свидетельствует о жестоком отношении обвиняемого к страданиям потерпевшего, аналогичном действующему обвинению.

Я надеюсь, что это решение побудит обвиняемого задуматься и встать на правильный путь, по которому он не прибегает к насилию, когда он зол. Судья сказал: Путь, который не причиняет вреда и страданий людям в его жизни и себе.

Двоюродный брат обвиняемого ранее был заключен в тюрьму на 12 месяцев за свою роль в этом инциденте.

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