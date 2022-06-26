ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4 — Украинские силы «почти покинули» Северодонецк, когда российские ракеты направляются на север и запад

Мэр восточного города заявил в субботу, что украинские силы «почти покинули» Северодонецк после нескольких недель ожесточенных боев с российскими войсками, имея в виду крупнейший откат Украины после потери порта Мариуполь в мае.

Украинские официальные лица заявили, что, когда крупнейший наземный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны идет уже пятый месяц, российские ракеты обрушились на военные объекты на западе и севере Украины, а также на южный город. 24 февраля президент России Владимир Путин направил через границу десятки тысяч военнослужащих, что спровоцировало конфликт, в результате которого тысячи людей погибли и миллионы были перемещены. Это также вызвало глобальный энергетический и продовольственный кризис.

После отказа от раннего наступления на столицу Киев в ходе так называемой «специальной военной операции» Россия и ее марионетки переключили свое внимание на Донбасс, восточный регион, состоящий из Луганской и Донецкой областей. Уход из Северодонецка, если он будет подтвержден, приблизит Москву к полному контролю над Луганском, а украинские силы в области останутся в основном только в городе-побратиме Лысечанск в Северодонецке, за рекой Северский Донец.

«К сожалению, они почти уехали из города», — заявил мэр Александр Стрюк в эфире национального телевидения. Он не подтвердил, идет ли полный вывод после того, как региональные власти заявили в пятницу, что Украина намерена вывести оттуда свои войска. Российская прокремлевская газета «Известия» сообщила, что один из ее корреспондентов прибыл в промзону «Азот» в Северодонецке, где в последние недели оборонялись украинские войска.

Рамзан Кадыров, глава Чеченского региона России, который дислоцирует силы, сражающиеся вместе с регулярными частями российской армии в Украине, заявил в субботу в социальных сетях, что северодонецкая промзона и аэропорт были «полностью освобождены». Россия, скорее всего, будет рассматривать захват Северодонецка как оправдание своего перехода от ранней неудачной попытки «молниеносной войны» к более медленному наступательному наступлению, основанному в большей степени на дальних бомбардировках.

Москва признала Луганск и Донецк независимыми государствами и потребовала от Украины передать всю территорию двух областей сепаратистским администрациям. Пресс-атташе бригады Национальной гвардии Украины Харатин Старский заявил в субботу по телевидению, что поток информации о выводе войск из Северодонецка задерживается для защиты войск на местах.

«За последние (несколько) дней была проведена операция по отводу наших сил», — сказал Старский. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что в пятницу российские войска атаковали промышленный район Северодонецка, а также пытались войти и осадить Лищанск.

Ракетные обстрелы на западе и севере и в других местах Украины, губернаторы западных и северных областей сообщали о множественных ракетных обстрелах, что свидетельствует о том, что Россия не ограничила свое наступление восточными землями.

«48 крылатых ракет. Ночью. По Украине», — сообщил в Twitter советник президента Украины Михайло Подоляк. Россия до сих пор пытается запугать Украину, создать панику и запугать людей. Губернатор Львовской области на западе Украины Максим Козицкий сообщил в размещенном в Интернете видеоролике, что шесть ракет были выпущены из Черного моря по базе Яворив у границы с Польшей. Четыре попали в цель, двое были уничтожены.

На севере Виталий Пончко, губернатор Житомирской области, заявил, что в результате ударов по военной цели погиб по меньшей мере один военнослужащий, добавив, что было перехвачено и уничтожено около 10 ракет. На юге Александр Сенкевич, мэр Николаева у Черного моря, сообщил, что пять крылатых ракет поразили город и близлежащие районы в субботу. Указано количество пострадавших. Рейтер не смог проверить независимые источники из различных отчетов.

Россия отрицает, что наносила удары по мирным жителям. Киев и Запад заявляют, что российские войска совершили военные преступления против мирных жителей. Запад поддерживает Украину

Несмотря на неудачи, которые Украина потерпела на поле боя, ее поддержал Запад, который ввел беспрецедентный пакет санкций против России, ее крупных компаний, ее деловой и политической элиты в ответ на вторжение Москвы в Украину. Война оказала огромное влияние на мировую экономику и механизмы европейской безопасности, подняв цены на газ, нефть и продукты питания, заставив Европейский Союз снизить свою сильную зависимость от российских энергоносителей и побудив Финляндию и Швецию добиваться членства в НАТО.

Западные страны снабжали Украину оружием. Украинский генерал Валерий Залогний написал в субботу в Telegram, что поставленные США ракетные комплексы HIMARS в настоящее время действуют и поражают цели на оккупированных Россией территориях Украины.

Ожидается, что лидеры «Большой семерки» богатых демократий продемонстрируют долгосрочную поддержку Украины и обсудят, как подавить Россию, на трехдневном саммите в Германии, который начнется в воскресенье. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который примет участие, сказал, что он опасается, что Украина столкнется с давлением, чтобы заключить мирное соглашение с Россией, и что последствия прибытия Путина в Украину будут опасны для международной безопасности.

В знак поддержки лидеры ЕС на этой неделе утвердили официальную кандидатуру Украины на вступление в блок — решение, которое Россия заявила в пятницу, равносильно «порабощению» ЕС соседних стран. Россия заявляет, что отправила войска на Украину, чтобы подорвать военный потенциал своего южного соседа и искоренить тех, кого она назвала опасными националистами.

Украина заявляет, что Россия начала имперский захват земель и не уступит свою территорию России.

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