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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4 — Украинские силы «почти покинули» Северодонецк, когда российские ракеты направляются на север и запад

26 июня, 2022
Marfa Fedoroa

Мэр восточного города заявил в субботу, что украинские силы «почти покинули» Северодонецк после нескольких недель ожесточенных боев с российскими войсками, имея в виду крупнейший откат Украины после потери порта Мариуполь в мае.

Украинские официальные лица заявили, что, когда крупнейший наземный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны идет уже пятый месяц, российские ракеты обрушились на военные объекты на западе и севере Украины, а также на южный город. 24 февраля президент России Владимир Путин направил через границу десятки тысяч военнослужащих, что спровоцировало конфликт, в результате которого тысячи людей погибли и миллионы были перемещены. Это также вызвало глобальный энергетический и продовольственный кризис.

После отказа от раннего наступления на столицу Киев в ходе так называемой «специальной военной операции» Россия и ее марионетки переключили свое внимание на Донбасс, восточный регион, состоящий из Луганской и Донецкой областей. Уход из Северодонецка, если он будет подтвержден, приблизит Москву к полному контролю над Луганском, а украинские силы в области останутся в основном только в городе-побратиме Лысечанск в Северодонецке, за рекой Северский Донец.

«К сожалению, они почти уехали из города», — заявил мэр Александр Стрюк в эфире национального телевидения. Он не подтвердил, идет ли полный вывод после того, как региональные власти заявили в пятницу, что Украина намерена вывести оттуда свои войска. Российская прокремлевская газета «Известия» сообщила, что один из ее корреспондентов прибыл в промзону «Азот» в Северодонецке, где в последние недели оборонялись украинские войска.

Рамзан Кадыров, глава Чеченского региона России, который дислоцирует силы, сражающиеся вместе с регулярными частями российской армии в Украине, заявил в субботу в социальных сетях, что северодонецкая промзона и аэропорт были «полностью освобождены». Россия, скорее всего, будет рассматривать захват Северодонецка как оправдание своего перехода от ранней неудачной попытки «молниеносной войны» к более медленному наступательному наступлению, основанному в большей степени на дальних бомбардировках.

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Москва признала Луганск и Донецк независимыми государствами и потребовала от Украины передать всю территорию двух областей сепаратистским администрациям. Пресс-атташе бригады Национальной гвардии Украины Харатин Старский заявил в субботу по телевидению, что поток информации о выводе войск из Северодонецка задерживается для защиты войск на местах.

«За последние (несколько) дней была проведена операция по отводу наших сил», — сказал Старский. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что в пятницу российские войска атаковали промышленный район Северодонецка, а также пытались войти и осадить Лищанск.

Ракетные обстрелы на западе и севере и в других местах Украины, губернаторы западных и северных областей сообщали о множественных ракетных обстрелах, что свидетельствует о том, что Россия не ограничила свое наступление восточными землями.

«48 крылатых ракет. Ночью. По Украине», — сообщил в Twitter советник президента Украины Михайло Подоляк. Россия до сих пор пытается запугать Украину, создать панику и запугать людей. Губернатор Львовской области на западе Украины Максим Козицкий сообщил в размещенном в Интернете видеоролике, что шесть ракет были выпущены из Черного моря по базе Яворив у границы с Польшей. Четыре попали в цель, двое были уничтожены.

На севере Виталий Пончко, губернатор Житомирской области, заявил, что в результате ударов по военной цели погиб по меньшей мере один военнослужащий, добавив, что было перехвачено и уничтожено около 10 ракет. На юге Александр Сенкевич, мэр Николаева у Черного моря, сообщил, что пять крылатых ракет поразили город и близлежащие районы в субботу. Указано количество пострадавших. Рейтер не смог проверить независимые источники из различных отчетов.

Россия отрицает, что наносила удары по мирным жителям. Киев и Запад заявляют, что российские войска совершили военные преступления против мирных жителей. Запад поддерживает Украину

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Несмотря на неудачи, которые Украина потерпела на поле боя, ее поддержал Запад, который ввел беспрецедентный пакет санкций против России, ее крупных компаний, ее деловой и политической элиты в ответ на вторжение Москвы в Украину. Война оказала огромное влияние на мировую экономику и механизмы европейской безопасности, подняв цены на газ, нефть и продукты питания, заставив Европейский Союз снизить свою сильную зависимость от российских энергоносителей и побудив Финляндию и Швецию добиваться членства в НАТО.

Западные страны снабжали Украину оружием. Украинский генерал Валерий Залогний написал в субботу в Telegram, что поставленные США ракетные комплексы HIMARS в настоящее время действуют и поражают цели на оккупированных Россией территориях Украины.

Ожидается, что лидеры «Большой семерки» богатых демократий продемонстрируют долгосрочную поддержку Украины и обсудят, как подавить Россию, на трехдневном саммите в Германии, который начнется в воскресенье. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который примет участие, сказал, что он опасается, что Украина столкнется с давлением, чтобы заключить мирное соглашение с Россией, и что последствия прибытия Путина в Украину будут опасны для международной безопасности.

В знак поддержки лидеры ЕС на этой неделе утвердили официальную кандидатуру Украины на вступление в блок — решение, которое Россия заявила в пятницу, равносильно «порабощению» ЕС соседних стран. Россия заявляет, что отправила войска на Украину, чтобы подорвать военный потенциал своего южного соседа и искоренить тех, кого она назвала опасными националистами.

Украина заявляет, что Россия начала имперский захват земель и не уступит свою территорию России.

(Эта история не редактировалась сотрудниками Devdiscourse и автоматически генерируется из общей ленты.)

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