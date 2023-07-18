ЗАКЛЮЧЕНИЕ 5-Россия атаковала порты Украины после того, как она вышла из сделки по экспорту зерна

Россия нанесла удары по украинским портам через день после выхода из поддерживаемого ООН соглашения о безопасном экспорте зерна из Черного моря, а во вторник Москва и Киев дали совершенно разные оценки боевых действий на северо-востоке Украины. Россия заявила, что разбомбила склад горючего в Одессе и завод по производству морских беспилотников в рамках «коллективных ответных ударов» за атаки Украины, которые разрушили ее сухопутный мост в оккупированный Крым.

Вскоре после удара по мосту в понедельник Москва вышла из зерновой сделки годичной давности, шаг, который, по словам Организации Объединенных Наций, угрожал вызвать голод во всем мире. Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил во вторник в Организации Объединенных Наций, что «выдвигается ряд идей» по продвижению украинского и российского зерна и удобрений на мировые рынки. Решение Москвы вызвало обеспокоенность главным образом в Африке и Азии ростом цен на продовольствие и голодом.

Организация Объединенных Наций и Турция выступили посредниками в заключении Черноморского соглашения в июле прошлого года для борьбы с глобальным продовольственным кризисом, усугубленным вторжением России в Украину в феврале 2022 года и блокадой ею украинских портов. Страны входят в число крупнейших мировых экспортеров зерна. Со стороны Украины президент Владимир Зеленский заявил в своем ночном видеообращении: «Мы боремся за глобальную безопасность и за наши украинские фермы» и прорабатываем варианты выполнения обязательств по поставкам продовольствия.

Москва отклонила призывы Украины разрешить возобновить судоходство без участия России, при этом Кремль прямо заявил, что судам, заходящим в регион без его гарантий, будет угрожать опасность. «Речь идет о районе, близком к зоне боевых действий», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Без надлежащих гарантий безопасности там возникают определенные риски. Поэтому, если что-то оформляется без России, эти риски нужно учитывать».

Россия заявляет, что может вернуться к сделке по зерну, но только в том случае, если ее требования об ослаблении правил экспорта продовольствия и удобрений будут выполнены. Западные страны описывают это как попытку использовать влияние на поставки продовольствия, чтобы добиться ослабления финансовых санкций, которые уже позволяют России продавать продукты питания. Взрывы зданий Рокпорта

Падающие обломки и взрывная волна повредили несколько домов и неустановленную портовую инфраструктуру в одном из главных портов Украины, Одессе, по данным Южного командования военных операций Украины. Власти Николаева, еще одного порта, сообщили о серьезном пожаре. ВВС Украины заявили, что шестью ракетами «Калибр» был сбит 31 из 36 беспилотников. Со своей стороны Москва заявила, что предотвратила удар украинского беспилотника по Крымскому полуострову, не причинив существенного ущерба на местности, и вновь открыла для движения одну полосу движения по Крымскому мосту.

Через шесть недель после того, как Украина начала контрнаступление на востоке и юге, Россия начинает собственное наземное наступление на северо-востоке. Москва заявляет, что атака на Украину не удалась. Представитель Минобороны России заявил, что его силы продвинулись на целых два километра в направлении Кобянска, важного железнодорожного узла на северо-востоке Харьковской области.

Но заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что инициатива в регионе перешла к украинским силам. В нем говорится, что украинские силы добились новых успехов возле Бахмута на востоке, города, захваченного российскими войсками в мае после нескольких месяцев боев.

Валерий Шершин, пресс-секретарь украинских сил на Южном фронте, сообщил о тяжелых боях в районе села Старомайорск. «Мы добились прогресса на улицах», — сказал Черчен интернет-телеканалу Espresso, но добавил, что украинские силы не полностью контролируют село. По сообщениям Минобороны России, российские войска бомбили группы украинских солдат в районе Старомайорска.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты о боевых действиях ни с одной из сторон. С тех пор как в прошлом месяце Украина начала контрнаступление, ее силы, оснащенные новым западным оружием и боеприпасами на миллиарды долларов, не предпринимали попыток серьезного прорыва через хорошо защищенные российские рубежи.

Высокопоставленный американский генерал заявил, что украинская контратака далека от провала, но рассчитывал на большие расстояния. «Я думаю, что впереди еще много боев, и я буду придерживаться того, что мы говорили ранее: это будет долго. Это будет тяжело. Это будет кроваво», — заявил журналистам в Вашингтоне председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Обе стороны понесли тяжелые потери в самом кровопролитном сражении в Европе со времен Второй мировой войны, но линии фронта с ноября прошлого года перемещались лишь постепенно, несмотря на зимнее наступление России, за которым последовало контрнаступление Украины.

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