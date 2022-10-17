Законодатели попытаются объявить импичмент премьер-министру Великобритании Труссу на этой неделе, сообщает Daily Mail.

16 ОКТЯБРЯ (Рейтер) — (Эта история была переписана 16 октября, чтобы изменить имя на Брэди в пятом абзаце)

Британские законодатели попытаются свергнуть премьер-министра Лиз Трасс на этой неделе, несмотря на предупреждение Даунинг-стрит, что это может привести к всеобщим выборам, сообщает Daily Mail.

Таблоид со ссылкой на неназванные источники сообщил, что более 100 депутатов, принадлежащих к правящей Консервативной партии, готовы передать письма о недоверии от Трасса Грэму Брэди, председателю комитета Консервативной партии, организующему конкурс на лидерство.

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Великобритания, погрязшая в политическом кризисе, потеряла трех премьер-министров с тех пор, как в 2016 году проголосовала за выход из Европейского Союза.

В отчете говорится, что депутаты будут призывать Брэди сказать Трасс, что ее «время вышло», или изменить правила политической партии, чтобы позволить немедленно выразить вотум доверия ее руководству.

В отчете добавлено, что Брэди сопротивляется этому шагу, утверждая, что Трасс вместе с недавно назначенным канцлером Джереми Хантом заслуживают возможности включить экономическую стратегию в бюджет 31 октября.

Отдельно The Times сообщила, что некоторые законодатели тайно обсуждали замену Трасса новым лидером.

Трасс, которая в прошлом месяце стала лидером Консервативной партии после обещания снизить налоги, борется за свое политическое выживание после отказа от ключевых частей программы. Читать далее

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