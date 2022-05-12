Законодатели США просят технологические компании заархивировать доказательства возможных военных преступлений России

Четверо депутатов-демократов в четверг попросили руководителей YouTube, TikTok, Twitter и владельца Facebook Meta Platforms Inc заархивировать контент, который может быть использован в качестве доказательства предполагаемых военных преступлений России в Украине.

Украина и Запад заявляют, что российские войска совершили военные преступления во время 11-недельного вторжения в соседнюю страну, в ходе которого были убиты тысячи мирных жителей. Россия отвергает обвинения и заявляет, что не наносит удары по гражданским лицам.

В письме генеральному директору Meta Марку Цукербергу законодатели, в том числе лидеры комитетов Палаты представителей по надзору и иностранным делам Кэролин Мэлони и Грегори Миксес, призвали компанию сохранять контент, размещенный на ее сайтах.

В письме говорится, что содержание «может быть использовано в качестве доказательства, поскольку правительство США и международные наблюдатели за соблюдением прав человека и подотчетностью расследуют российские военные преступления, преступления против человечности и другие злодеяния в Украине».

Письма также подписали два председателя подкомитета, Уильям Китинг и Стивен Линч.

Совет ООН по правам человека в четверг принял резолюцию о начале расследования возможных военных преступлений, совершенных российскими войсками в местах вблизи столицы Киева и за ее пределами, что, по словам России, равносильно политической ликвидации.