Законодательство США помогает иностранным студентам посещать колледжи и заниматься спортом

Федеральному закону США, который требует, чтобы женщины и мужчины имели равные возможности для участия в школьных мероприятиях, таких как спорт, в этом году исполнилось 50 лет.

Это часть федерального закона, известного как Раздел IX. Это затрагивает образовательные учреждения, такие как школы и колледжи, которые получают средства от федерального правительства.

Одной из целей закона является предоставление женщинам и девочкам равных возможностей заниматься спортом в школе и получать такое же обращение, как к мужчинам и мальчикам. В результате многие женщины, хорошо разбирающиеся в спорте, смогли получить финансовую помощь для университета.

Закон даже помогает людям из других стран.

Для Марии Булановой из России девятый титул означал, что она может участвовать в соревнованиях по боулингу и получать деньги за обучение в Университете Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси.





Меня удивило, что глава команды по боулингу узнал об этом «из России».

Буланова была в составе сборной России на чемпионате мира по боулингу 2015 года в Лас-Вегасе, штат Невада. Она проделала достаточно хорошую работу для ряда тренеры Это заметили команды колледжей по боулингу. В течение одной недели в феврале 2016 года она посетила пять колледжей США. Она решила поступить в Вандербильт.

Она сказала, что Вандербильт дал хорошее образование и шанс присоединиться к хорошей команде по боулингу, которая могла бы выиграть чемпионат американского колледжа.

«У Вандербильта было и то, и другое, и это было прекрасно», — сказала она.

Теперь Булановой платят за то, что она играет в боулинг с Женской профессиональной ассоциацией боулинга, и она работает над игрой. Мастер В колледже Святого Франциска в Бруклине, Нью-Йорк. Там она также тренирует команду по боулингу.

Национальный чемпионат

Буланова была не единственным международным боулером в команде Вандербильта, выигравшей национальный чемпионат в 2018 году. Членами также были Кристен Куа из Сингапура и Эмили Ригни из Австралии.





Джон Уильямсон — тренер по боулингу в Вандербильте. Он сказал, что считает свою команду «историей успеха». Его команда хороша в спорте. А поскольку в школе есть боулинг, он может помочь молодым женщинам приехать в Теннесси и получить «всемирное образование» в Вандербильте.

Сочетание хорошей конкуренции, возможности заниматься спортом и ходить в хорошую школу, по его словам, «лучше всего».

Куа был первым из трех игроков сборной команды чемпионата, которые добрались до Вандербильта. Я отправил электронное письмо в университет как член юношеской сборной Сингапура. В том же году Уильямсон поехал посмотреть на нее на молодежном чемпионате мира в Гонконге. Он также видел Буланову и Рене.





Уильямсон сказал, что электронная почта Куа была отправной точкой.

Так как они хорошо играли в боулинг, Булановой и Куа платили за оплату обучения в школе — сделка называлась стипендией.

Агентства помогают спортсменам привлечь внимание

Для других иностранных студентов, которые хорошо разбираются в спорте, может быть полезно заниматься спортом. Агентство. Агентство помогает продвигать Спортсмены для вузов ищут.

Но агентства делают эту работу за вознаграждение. Одним из таких агентств является USA College Sport, базирующееся в Бостоне. Им управляет Делян Брегаси из Албании. Он был футболистом, который в молодости приехал учиться и заниматься спортом в Соединенных Штатах.

Бизнес начался в 2015 году. Аль-Бурейси сказал, что с тех пор он помог 300 студентам получить деньги для учебы в университете. Каждый студент получает 3200 долларов.

Он начал работать с мальчиками, которые играли в футбол в Италии и Албании. Затем он добавил другие виды спорта и начал работать с девушками в 2018 году.

«К сожалению, — сказал он, — девочкам в Италии недоступна возможность использовать спортивные способности для оплаты обучения в школе.





В девятой главе говорилось: «К счастью…Разрешать Чтобы тренироваться со стипендией.

Бригасси сказал, что его агентство пытается помочь итальянским девушкам, которые играют в волейбол и соревнуются в легкой атлетике, приехать в Соединенные Штаты. Он сказал, что итальянские девушки в этих видах спорта играют на очень высоком уровне и имеют хорошие шансы получить деньги за обучение в Соединенных Штатах.

Серена Фролли — 17-летняя бегунья из Генуи, Италия. Ей помогло спортивное агентство, и в этом году она едет в Чикаго, чтобы учиться в Северо-Западном университете. Школа присудила ей стипендию из-за ее способностей к бегу. Вы будете частью команды Северо-Запада по легкой атлетике.

Она сказала, что работать с агентством дорого, но оно того стоило, потому что расходы на обучение в школе оплачивал университет.

Она сказала, что благодаря главе 9 ей не нужно выбирать между гонками и изучением машиностроения. Она хочет когда-нибудь стать космонавтом.

«Почему я должен выбирать?» Она спросила. «Вот почему я еду в Соединенные Штаты».

У двух игроков в гольф из колледжа есть похожие истории. Один из них — Аллен Краутер из Германии. Другой — Цзе Хан Линь из Тайваня. Оба они приехали в школу в США, чтобы продолжить заниматься спортом и получить хорошее образование.





Краутер поступил в Стэнфордский университет в Калифорнии, а Лейн поступил в Орегонский университет. Команды заняли первое и второе место в недавнем женском турнире по гольфу.

Линн сказала, что она благодарна за то, что Раздел IX дал ей возможность играть в гольф и платить за школу.

«Я не думаю, что получила бы это где-либо еще в мире», — сказала она.

Я Дэн Фридель.

Дэн Фридель адаптировал эту историю для VOA Learning English на основе репортажа Associated Press.

Напишите нам в разделе комментариев и посетите нашу страницу в Facebook. Викторина: закон США помогает иностранным студентам поступать в колледж и заниматься спортом Запустите викторину, чтобы узнать ответ

____________________________________________________________________

Слова в этой истории

Тренер по фитнесу— н. Человек, который обучает и тренирует спортсмена или исполнителя

Мастер -н. Степень, присуждаемая колледжем или университетом студенту, обычно после одного или двух лет дальнейшего обучения после получения степени бакалавра.

продвигать — Пятый. Привлечь внимание людей к чему-либо, чтобы они узнали об этом больше или захотели принять в этом участие.

Разрешать — Пятый. Разрешить кому-либо заниматься какой-либо деятельностью