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Законодательство США помогает иностранным студентам посещать колледжи и заниматься спортом

26 июня, 2022
Boleslava Sokolova

Федеральному закону США, который требует, чтобы женщины и мужчины имели равные возможности для участия в школьных мероприятиях, таких как спорт, в этом году исполнилось 50 лет.

Это часть федерального закона, известного как Раздел IX. Это затрагивает образовательные учреждения, такие как школы и колледжи, которые получают средства от федерального правительства.

Одной из целей закона является предоставление женщинам и девочкам равных возможностей заниматься спортом в школе и получать такое же обращение, как к мужчинам и мальчикам. В результате многие женщины, хорошо разбирающиеся в спорте, смогли получить финансовую помощь для университета.

Закон даже помогает людям из других стран.

Для Марии Булановой из России девятый титул означал, что она может участвовать в соревнованиях по боулингу и получать деньги за обучение в Университете Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси.

Мария Буланова, член Женской ассоциации профессионального боулинга и помощник тренера в колледже Св. Франциска, тренируется в Kingpin’s Alley and Family Center, в среду, 15 июня 2022 г., в Гленс-Фолс, Нью-Йорк, девятая дверь открыла дверь для тысяч спортсменки из-за рубежа, чтобы получить американское образование и испытать жизнь и карьеру в Соединенных Штатах. (AP Photo/Ханс Пеннинк)

Меня удивило, что глава команды по боулингу узнал об этом «из России».

Буланова была в составе сборной России на чемпионате мира по боулингу 2015 года в Лас-Вегасе, штат Невада. Она проделала достаточно хорошую работу для ряда тренеры Это заметили команды колледжей по боулингу. В течение одной недели в феврале 2016 года она посетила пять колледжей США. Она решила поступить в Вандербильт.

Она сказала, что Вандербильт дал хорошее образование и шанс присоединиться к хорошей команде по боулингу, которая могла бы выиграть чемпионат американского колледжа.

«У Вандербильта было и то, и другое, и это было прекрасно», — сказала она.

Теперь Булановой платят за то, что она играет в боулинг с Женской профессиональной ассоциацией боулинга, и она работает над игрой. Мастер В колледже Святого Франциска в Бруклине, Нью-Йорк. Там она также тренирует команду по боулингу.

Национальный чемпионат

Буланова была не единственным международным боулером в команде Вандербильта, выигравшей национальный чемпионат в 2018 году. Членами также были Кристен Куа из Сингапура и Эмили Ригни из Австралии.

File — Многие женщины могут ходить в школу и заниматься спортом в Университете Вандербильта благодаря Разделу IX. Тренер Вандербильта Ши Ральф (в центре) на чемпионате Юго-Восточной конференции среди женщин в среду, 2 марта 2022 г., в Нэшвилле, штат Теннесси (AP Photo/Mark Humphrey)

File — Многие женщины могут ходить в школу и заниматься спортом в Университете Вандербильта благодаря Разделу IX. Тренер Вандербильта Ши Ральф (в центре) на чемпионате Юго-Восточной конференции среди женщин в среду, 2 марта 2022 г., в Нэшвилле, штат Теннесси (AP Photo/Mark Humphrey)

Джон Уильямсон — тренер по боулингу в Вандербильте. Он сказал, что считает свою команду «историей успеха». Его команда хороша в спорте. А поскольку в школе есть боулинг, он может помочь молодым женщинам приехать в Теннесси и получить «всемирное образование» в Вандербильте.

Сочетание хорошей конкуренции, возможности заниматься спортом и ходить в хорошую школу, по его словам, «лучше всего».

Куа был первым из трех игроков сборной команды чемпионата, которые добрались до Вандербильта. Я отправил электронное письмо в университет как член юношеской сборной Сингапура. В том же году Уильямсон поехал посмотреть на нее на молодежном чемпионате мира в Гонконге. Он также видел Буланову и Рене.

Гольфист из Орегона Цзе Хан Линь делает жест своим зеленым товарищам по команде во время игры женского колледжа NCAA в гольф против Стэнфорда в гольф-клубе Grayhawk в Скоттсдейле, штат Аризона, в среду, 25 мая 2022 года. Цзе Хан Линь, как и многие другие международные спортсмены, которые занимаются спортом в колледже в США, они не особо понимали девятый титул, когда были подростками. Но федеральный закон открыл тысячам математиков возможность получить американское образование и сделать карьеру. (AP Photo/Мэтт Йорк, файл)

Гольфист из Орегона Цзе Хан Линь делает жест своим зеленым товарищам по команде во время игры женского колледжа NCAA в гольф против Стэнфорда в гольф-клубе Grayhawk в Скоттсдейле, штат Аризона, в среду, 25 мая 2022 года. Цзе Хан Линь, как и многие другие международные спортсмены, которые занимаются спортом в колледже в США, они не особо понимали девятый титул, когда были подростками. Но федеральный закон открыл тысячам математиков возможность получить американское образование и сделать карьеру. (AP Photo/Мэтт Йорк, файл)

Уильямсон сказал, что электронная почта Куа была отправной точкой.

Так как они хорошо играли в боулинг, Булановой и Куа платили за оплату обучения в школе — сделка называлась стипендией.

Агентства помогают спортсменам привлечь внимание

Для других иностранных студентов, которые хорошо разбираются в спорте, может быть полезно заниматься спортом. Агентство. Агентство помогает продвигать Спортсмены для вузов ищут.

Но агентства делают эту работу за вознаграждение. Одним из таких агентств является USA College Sport, базирующееся в Бостоне. Им управляет Делян Брегаси из Албании. Он был футболистом, который в молодости приехал учиться и заниматься спортом в Соединенных Штатах.

Бизнес начался в 2015 году. Аль-Бурейси сказал, что с тех пор он помог 300 студентам получить деньги для учебы в университете. Каждый студент получает 3200 долларов.

Он начал работать с мальчиками, которые играли в футбол в Италии и Албании. Затем он добавил другие виды спорта и начал работать с девушками в 2018 году.

«К сожалению, — сказал он, — девочкам в Италии недоступна возможность использовать спортивные способности для оплаты обучения в школе.

ФАЙЛ — Хаким Уотсон из Аризоны, справа, поднимает руки в знак победы, когда она побеждает Анну Кокрелл из Южной Калифорнии, чтобы выиграть 400 барьеров среди женщин во время чемпионата NCAA по легкой атлетике на открытом воздухе в Юджине, штат Орегон, суббота, 10 июня 2017 г. (AP) Фото /Тимоти Дж. Гонсалес)

ФАЙЛ — Хаким Уотсон из Аризоны, справа, поднимает руки в знак победы, когда она побеждает Анну Кокрелл из Южной Калифорнии, чтобы выиграть 400 барьеров среди женщин во время чемпионата NCAA по легкой атлетике на открытом воздухе в Юджине, штат Орегон, суббота, 10 июня 2017 г. (AP) Фото /Тимоти Дж. Гонсалес)

В девятой главе говорилось: «К счастью…Разрешать Чтобы тренироваться со стипендией.

Бригасси сказал, что его агентство пытается помочь итальянским девушкам, которые играют в волейбол и соревнуются в легкой атлетике, приехать в Соединенные Штаты. Он сказал, что итальянские девушки в этих видах спорта играют на очень высоком уровне и имеют хорошие шансы получить деньги за обучение в Соединенных Штатах.

Серена Фролли — 17-летняя бегунья из Генуи, Италия. Ей помогло спортивное агентство, и в этом году она едет в Чикаго, чтобы учиться в Северо-Западном университете. Школа присудила ей стипендию из-за ее способностей к бегу. Вы будете частью команды Северо-Запада по легкой атлетике.

Она сказала, что работать с агентством дорого, но оно того стоило, потому что расходы на обучение в школе оплачивал университет.

Она сказала, что благодаря главе 9 ей не нужно выбирать между гонками и изучением машиностроения. Она хочет когда-нибудь стать космонавтом.

«Почему я должен выбирать?» Она спросила. «Вот почему я еду в Соединенные Штаты».

У двух игроков в гольф из колледжа есть похожие истории. Один из них — Аллен Краутер из Германии. Другой — Цзе Хан Линь из Тайваня. Оба они приехали в школу в США, чтобы продолжить заниматься спортом и получить хорошее образование.

Стэнфордская гольфистка Аллен Краутер убегает с первого грина после броска во время игры женского чемпионата NCAA College среди женщин в гольф-клубе Grayhawk против Орегона, среда, 25 мая 2022 г., в Скоттсдейле, штат Аризона (AP Photo/Matt York)

Стэнфордская гольфистка Аллен Краутер убегает с первого грина после броска во время игры женского чемпионата NCAA College среди женщин в гольф-клубе Grayhawk против Орегона, среда, 25 мая 2022 г., в Скоттсдейле, штат Аризона (AP Photo/Matt York)

Краутер поступил в Стэнфордский университет в Калифорнии, а Лейн поступил в Орегонский университет. Команды заняли первое и второе место в недавнем женском турнире по гольфу.

Линн сказала, что она благодарна за то, что Раздел IX дал ей возможность играть в гольф и платить за школу.

«Я не думаю, что получила бы это где-либо еще в мире», — сказала она.

Я Дэн Фридель.

Дэн Фридель адаптировал эту историю для VOA Learning English на основе репортажа Associated Press.

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Викторина: закон США помогает иностранным студентам поступать в колледж и заниматься спортом

Викторина: закон США помогает иностранным студентам поступать в колледж и заниматься спортом

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Слова в этой истории

Тренер по фитнесу— н. Человек, который обучает и тренирует спортсмена или исполнителя

Мастер -н. Степень, присуждаемая колледжем или университетом студенту, обычно после одного или двух лет дальнейшего обучения после получения степени бакалавра.

продвигать — Пятый. Привлечь внимание людей к чему-либо, чтобы они узнали об этом больше или захотели принять в этом участие.

Разрешать — Пятый. Разрешить кому-либо заниматься какой-либо деятельностью

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