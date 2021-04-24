Законодатель: возвращение российских рейсов в Египет венчает продолжающиеся усилия страны

Фото из файла: Пассажиры на борту самолета EgyptAir в Луксоре, Египет, 26 ноября 2018 г. Reuters / Mohamed Abdelghani / File Photo

Каир – 24 апреля 2020 г .: Глава комитета по туризму парламента заявил сегодня, в пятницу, что возобновление российских рейсов в Египет стало кульминацией постоянных усилий страны в течение последнего периода по восстановлению доверия российских туристов.

Нора Али сказала: «Уверенность российской стороны в мерах предосторожности, действующих в Египте, возникла после того, как российские инспекционные делегации, посетившие страну в последние годы, высоко оценили стандарты безопасности в египетских аэропортах».

Она добавила, что все туристические объекты и отели на курортах Красного моря в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде готовы принять российских туристов в ближайшее время.

Сахар Талаат Мустафа, глава Египетско-российского делового совета и член парламента, сказал, что это решение было принято в свете растущего объема доверия и глубины отношений между двумя странами в последние годы.

Она указала, что усилия, предпринятые всеми государственными учреждениями под руководством президента Абдель Фаттаха Эль-Сиси, сыграли важную роль в успехе усилий страны по возвращению российского туристического и авиационного движения в Египет.

В отношениях между Египтом и Россией за последние 7 лет произошел качественный скачок на всех уровнях, что помогло преодолеть кризис полного нарушения авиасообщения между двумя странами, а также укрепить и укрепить сотрудничество в области безопасности, чтобы противостоять потенциальным опасностям. . Или угрозы.