Законодатель: возвращение российских рейсов в Египет венчает продолжающиеся усилия страны

Фото из файла: Пассажиры на борту самолета EgyptAir в Луксоре, Египет, 26 ноября 2018 г. Reuters / Mohamed Abdelghani / File Photo
Каир – 24 апреля 2020 г .: Глава комитета по туризму парламента заявил сегодня, в пятницу, что возобновление российских рейсов в Египет стало кульминацией постоянных усилий страны в течение последнего периода по восстановлению доверия российских туристов.
Нора Али сказала: «Уверенность российской стороны в мерах предосторожности, действующих в Египте, возникла после того, как российские инспекционные делегации, посетившие страну в последние годы, высоко оценили стандарты безопасности в египетских аэропортах».
Она добавила, что все туристические объекты и отели на курортах Красного моря в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде готовы принять российских туристов в ближайшее время.
Сахар Талаат Мустафа, глава Египетско-российского делового совета и член парламента, сказал, что это решение было принято в свете растущего объема доверия и глубины отношений между двумя странами в последние годы.
Она указала, что усилия, предпринятые всеми государственными учреждениями под руководством президента Абдель Фаттаха Эль-Сиси, сыграли важную роль в успехе усилий страны по возвращению российского туристического и авиационного движения в Египет.
В отношениях между Египтом и Россией за последние 7 лет произошел качественный скачок на всех уровнях, что помогло преодолеть кризис полного нарушения авиасообщения между двумя странами, а также укрепить и укрепить сотрудничество в области безопасности, чтобы противостоять потенциальным опасностям. . Или угрозы.
Ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин в телефонном разговоре 23 апреля договорились полностью возобновить полеты между двумя странами, особенно в прибрежные города Хургада и Шарм-эль-Шейх, после шести лет остановки этих туристических направлений.
Полеты между двумя странами были приостановлены в конце октября 2015 года после того, как в результате взрыва бомбы был сбит российский самолет, перевозивший отдыхающих из курорта Шарм-эль-Шейх на Красном море, в результате чего погибли все 224 человека на борту, большинство из которых были российскими туристами. Исламское государство (ИГИЛ) взяло на себя ответственность за нападение.
В январе 2018 года Россия решила возобновить полеты в международный аэропорт Каира после того, как Египет принял новые и более строгие меры безопасности во всех своих аэропортах, чтобы удовлетворить российские требования, необходимые для возобновления полетов.
Официальный представитель президента Бассам Ради сказал в заявлении сегодня, в пятницу, что президент Ас-Сиси приветствует возобновление полетов между Египтом и Россией в надежде, что это решение будет способствовать развитию двусторонних отношений между двумя странами.
Президент России Владимир Путин подтвердил стремление своей страны к укреплению сотрудничества с Египтом, высоко оценив достижения Египта в области экономического и социального развития, а также реализацию мега-национальных проектов.
Ради добавил, что Россия рассчитывает на ключевую роль Египта в стабилизации обстановки в регионе в целом.
Лидеры двух стран обсудили совместные египетско-российские проекты, такие как атомная электростанция Дабаа в Египте, и другие проекты в экономической зоне в коридоре Суэцкого канала. Обсуждались и другие региональные вопросы, особенно ливийское досье.