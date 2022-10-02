‘Закрой свой поганый рот’: Джо Роган, раскритиковавший Конора Макгрегора за то, что он усомнился в наследии Хабиба Нурмагомедова, который зашел слишком далеко в защите россиян

Джо Роган осудил и раскритиковал Конора МакГрегора за высказывания ирландца в адрес его заклятого врага Хабиба Нурмагомедова!

Величайшее соперничество в истории боевых искусств — это, несомненно, ожесточенная вражда между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором!

Дуэт столкнулся в октябре 2018 года, когда россиянин одержал победу после грубого удара бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе. МакГрегор потерпел сокрушительное поражение, так как Notorious больше года не выступал в октагоне.

Хабиб вел доминирующий бой от начала до конца в закрытом третьем раунде. В остальном бой был односторонним. Можно утверждать, что МакГрегор использовал платформу только для продвижения своего недавно выпущенного виски «Proper12». Однако это была триумфальная ночь для россиян.

С тех пор Коннор сделал практически все возможное, чтобы опровергнуть утверждения о том, что он проиграл лучшему человеку, и с тех пор активно агитировал за второй матч с теперь уже непобежденным легковесом.

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Джо Роган поставил под сомнение заявление Конора Макгрегора о наследии Хабиба Нурмагомедова, заявив, что это был «тост».

Не секрет, что ненависть между супругами сохраняется и по сей день, и время от времени возобновляется. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе произвел революцию в боевых искусствах и сделал этот вид спорта популярным. Сам по себе Конор МакГрегор — великий человек на все времена.

Однако, если говорить строго с боевой точки зрения, трудно утверждать, что был или будет кто-то лучше, чем Хабиб Нурмагомедов. Его превосходное резюме является тому подтверждением. 29-0. Побежденный и бесспорный на момент выхода на пенсию.

Джо Роган бросился на защиту бывшего короля фунта за фунтом, утверждая, что он большой поклонник биографии героя. Он также был сторонником своей физической формы, преуменьшая любые представления, которые он утверждает, что это не так, Брайан Каллен.

Джо прокомментировал

«Человек с ручкой.. чувак, о чем ты говоришь, он связан.. выглядит как очень сильный борец.. типа закрой свой рот.. закрой свой грязный льющийся рот.»

В ответ на слова Макгрегора Джо ответил.

Мужской Роган-

«Нельзя сказать, что Хабиб не хорош… это бред».

Нравится вам это или нет, шляпа «орёл» — это смесь споров о величайшей шляпе всех времён.

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