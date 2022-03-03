Закрытие воздушного пространства России означает миллионы дополнительных расходов – гендиректор Lufthansa

Генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор принимает участие в панельной дискуссии на ежегодном общем собрании Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Бостоне, штат Массачусетс, США, 4 октября 2021 г. REUTERS/Brian Snyder

БЕРЛИН (Рейтер) — Полеты в обход российского воздушного пространства увеличат расходы ведущей немецкой авиакомпании на 1 млн евро в месяц, заявил генеральный директор Lufthansa (LHAG.DE) Карстен Шпор.

«Некоторые из дальнемагистральных самолетов в настоящее время работают в воздухе до 15 часов, достигая таких стран, как Китай, Япония и Южная Корея», — сказал Шпор во время телефонного разговора с журналистами в четверг.

Он сказал, что более высокие расходы на топливо будут частично компенсированы прекращением сборов за полеты в Россию, и что некоторые пассажирские рейсы в Азию стоит выполнять из-за грузоподъемности.

Шпор сказал, что пассажирские рейсы в Азии составляют менее 2% от доступного пробега из-за продолжающихся ограничений на поездки в Китай и другие азиатские страны, что является резким падением по сравнению с 20%, которые были до того, как пандемия коронавируса поразила отрасль. небольшой эффект.

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(Отчетность Илоны Вайзенбах. Написание Миранды Мюррей. Редактирование Мадлен Чемберс.

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