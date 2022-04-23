Закрытие рабочей недели в связи с вылетом Ax-1 и выходом в открытый космос — Космическая станция

Экспедиция 67 Экипаж готовится покинуть первую частную миссию астронавтов и совершить еще один выход в открытый космос. Международная космическая станция. На борту пятничной орбитальной лаборатории для биомедицинских наук еще было время, чтобы понять, как человеческое тело приспосабливается к микрогравитации.

Командир станции НАСА Том Маршборн В пятницу он провел некоторое время, помогая уходящим членам экипажа уходящей Миссии Оси 1 (Ax-1). Первый частный космический квартет готовится завершить двухнедельное пребывание на станции в эти выходные. Командир топора 1 Майкл Лопес Аллегрия SpaceX отправится на Dragon Endeavour с пилотом Ларри Коннором и специалистами миссии Марком Пати и Эйтаном Стайпом и закроет люк в 16:30 EST в субботу. Затем четыре астронавта Ax-1 будут выгружены в 18:35 из космического порта модуля Harmony для распыления воды в воскресенье у побережья Флориды.

Следующим запланированным полетом станции станет пятый в году выход в открытый космос для дальнейшего обслуживания и модернизации станции. Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев И Денис Матвеев Он снова зарегистрируется 28 апреля для дальнейшей активации европейского роботизированного манипулятора (ERA), прикрепленного к многоцелевому лабораторному комплексу «Наука».

Дуэт объединил усилия со своими коллегами-астронавтами. Сергей Корсаков Утро пятницы и рассмотрел миссии, запланированные для предстоящего выхода в открытый космос. В этом полете будет проведено первое движение ЭРА, готовящего манипулятор для будущей роботизированной деятельности на российской части станции. Затем трио провело остаток пятницы, выполняя различные проверки и техническое обслуживание.

Авиационные инженеры Кайла Бэррон НАСА и бортинженер Матиас Маурер Европейское космическое агентство (ЕКА) утром обработало образцы крови и мочи для последующего анализа. Бортинженер НАСА Раджа Шари Она работала над оборудованием для жизнеобеспечения, а затем присоединилась к Маршберну в подготовке к отъезду на корабле экипажа Dragon Endurance.

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