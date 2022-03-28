Закрытие российского информационного агентства «Новая газета» до окончания войны на Украине | Россия

«Новая газета», одно из последних оставшихся в России независимых СМИ, заявила, что прекратит свою деятельность до окончания войны в Украина После того, как она получила второе предупреждение от государственной цензуры за якобы нарушение закона страны об «иностранном клиенте».

Предупреждение пришло через день после того, как это произошло Главный редактор Дмитрий МуратовОб этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Групповое интервью с российскими журналистами Вскоре он был запрещен государственным агентством по цензуре СМИ Роскомнадзором.

«Новая газета» — одна из самых влиятельных независимых газет страны. Несколько ее журналистов были убиты с 1990-х годов в отместку за их репортажи, в том числе о войне в Чечне.

Предупреждение Роскомнадзора «Новой газете» якобы было мотивировано тем, что газета не идентифицировала «иностранного клиента» в неустановленном издании. Но, похоже, это месть за решение газеты освещать войну и участие Муратова в интервью Зеленскому.

Пытаясь избежать закрытия, газета объявила о своем внезапном решении приостановить публикацию до окончания российской «спецоперации» — официального термина Кремля для вторжения.

«Мы получили очередное предупреждение от Роскомнадзора», — говорится в сообщении редакции «Новой газеты». После этого мы приостановим выход газеты в Интернете и в печати до окончания «спецоперации на территории Украины».

В редакции отметили, что у газеты могут отозвать лицензию, поскольку она получила два предупреждения от Роскомнадзора. На прошлой неделе она получила свое первое предупреждение.

Муратов, из Получил Нобелевскую премию мира в 2021 году. За свои усилия по защите свободы прессы в России он решил продолжить издавать «Новую газету», соблюдая при этом директиву Роскомнадзора, запрещающую журналистам описывать конфликт как «войну» или «вторжение».

В то время как другие СМИ, такие как «Эхо Москвы» и «Дождь», были запрещены в России, «Новая газета» продолжала освещать войну и влияние санкций на российскую экономику. Это одно из немногих российских новостных агентств, у которого есть репортер в Украине, рассказывающий о влиянии войны на украинцев.

«Хочу полностью выразить свою солидарность с «Новой газетой», ее журналистами и главным редактором», — написал бывший редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. «Надеюсь, вы скоро вернетесь к своим читателям, а значит, и ко мне».