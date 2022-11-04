Закрытие 41-го заседания Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики

По завершении 41-го заседания Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность сохранению морских живых ресурсов Антарктики.

Мы приветствуем многие важные достижения Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики за последние четыре десятилетия, в том числе значительное сокращение незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) промысла в районе действия Конвенции, а также значительное сокращение гибели морских птиц во время промысла, принятие впечатляющего набора природоохранных мер для сохранения уникальной морской флоры и фауны. экосистемы и обеспечить устойчивое управление рыболовством. Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) также реагирует на усиливающееся воздействие изменения климата на регион действия Конвенции и живые морские ресурсы и экосистемы в нем.

Эти достижения подчеркивают постоянную потребность в этой уникальной международной организации. Члены Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики продемонстрировали, что они могут сотрудничать для эффективного сохранения морских живых ресурсов Антарктики.

В этом контексте выражаем глубокую обеспокоенность по поводу подхода Российской Федерации к обсуждениям на этом заседании. Как одна из первых сторон, подписавших Конвенцию АНТКОМ, Россия взяла на себя обязательство использовать наилучшие имеющиеся научные данные для сохранения живых морских ресурсов Антарктиды.

Однако Россия неоднократно игнорировала научную информацию, предоставляемую для информирования ключевых управленческих решений для достижения политических целей. Эти решения касаются ряда важных вопросов, таких как изменение климата, морские охраняемые районы, защита морских экосистем, находящихся под угрозой, а также управление рыболовством и исследования.

Неоднократный отказ России от наилучшей доступной научной информации равносилен злоупотреблению своим обязательством участвовать в принятии решений на основе консенсуса. Действия России подрывают целостность процессов принятия решений АНТКОМом и нашу коллективную способность и ответственность за достижение цели Конвенции.

Мы призываем Россию вернуться к уважению императива научно обоснованного принятия решений и экосистемного подхода, который лежит в основе работы Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Мы также призываем Россию уважать основанный на правилах международный порядок, прекратить агрессивную войну и полностью уйти с суверенной территории Украины.