Закрытое бета-тестирование Overwatch 2 начнется 26 апреля только на ПК

На прошлой неделе Blizzard Раскрыты планы по запуску Монитор 2 Бета-тестирование закрыто в апреле И я попытался открыть дверь для регистрации пользователей, но страница регистрации почти мгновенно рухнула под давлением. Разработчики сейчас больше говорят о том, чего ожидать от новой игры, и объявили, когда начнется бета-тестирование: 26 апреля.

То задерживать Разработка этого дополнения уже происходит под скандалыИ Судебные процессыИ Microsoft ожидает приобретения Activision Blizzard. До сих пор команда молчала о том, как идут дела, но с запланированной датой группы бета-тестирования и планами. Пятый сезон Overwatch League стартует в мае С ранней сборкой новой игры, похоже, мы еще услышим и увидим о ней Монитор 2 очень скоро.

Это должно служить напоминанием игрокам, которые все еще заинтересованы Зарегистрироваться Если у них нет возможности, Уведомление об этом FAQ Он должен ответить на многие вопросы, которые задают игроки. В разделе часто задаваемых вопросов можно узнать, будет ли эта дата начала доступна для игроков на консолях (нет — пока только для ПК, хотя в будущем появятся бета-версии консолей) и нужна ли вам копия Смотреть 1 Делиться (да).

Участники будут отобраны на основе таких вещей, как их регион и характеристики устройства, а приглашения будут отправлены по электронной почте. Если вы не были выбраны (а также не были приглашены журналист или влиятельный человек), следите за обновлениями, так как будут объявлены другие возможности Blizzard, и вы сможете расширить пул тестирования, как только он убедится, что матчмейкинг между игроками остается стабильным.

В нем также указаны минимальные и рекомендуемые требования для участия, которые немного выше, чем требования, указанные в первой игре. В целом, Рекомендуемые характеристики для Смотреть 1 Теперь он ближе к минимальным спецификациям, указанным для Монитор 2 Бета-версия, для которой потребуется, чтобы участники имели по крайней мере Nvidia GeForce GTX 600-й серии или AMD Radeon HD 7000 GPU и 6 ГБ ОЗУ для достижения 30 кадров в секунду при минимальных настройках. Рекомендуемые характеристики для таргетинга на 60 кадров в секунду при средних настройках включают процессор Core i7 или Ryzen серии 5, графическую карту GTX 1060 или AMD R9380 и 8 ГБ ОЗУ.

На Прямой эфир сегодня на TwitchРазработчики обсудили переработку игры в бой 5 на 5 с одним танком вместо команд 6 на 6, которые предшествовали этому с двумя танками, и как они планируют решить проблемы, из-за которых игроки ненавидят или даже избегают брать на себя жизненно важную роль. Также есть некоторая информация о новой системе «пинг», которую игроки могут использовать для передачи информации и предполагаемых действий, и похоже, что голосовые реплики каждого персонажа могут играть большую роль в предоставлении контекста о том, что происходит, даже если никто в вашей команде использует микрофон.

Запуск бета-версии также позволит игрокам использовать долгожданного героя Sojourn, The Первая темнокожая женщина в списке игр. Обновление на прошлой неделе также подтвердило новую стратегию выпуска, которая будет «отделять» PvP-опыт от PvE-контента, чтобы вскоре добавить соревновательные элементы, хотя мы до сих пор не знаем, когда (частично) Монитор 2 будет официально выпущен.