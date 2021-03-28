Замедление пандемии коронавируса делает океаны более спокойными, что хорошо для китов

ХЕСАВЭК, Исландия. Этот небольшой городок, окруженный заснеженными горными хребтами, находится Исландия Северное побережье стало «китовой столицей» страны – наблюдение за китами – их спасательный круг.

«Это, наверное, самое популярное занятие для посетителей, как иностранных, так и местных, – сказал Хеймер Хардерсон, капитан North Sailing.

Как один из пионеров наблюдения за китами в Исландии, Хардерсон почти 30 лет водил людей в воды океана, чтобы познакомиться с некоторыми из самых крупных животных в мире.

Он сказал: «Очень мистические существа, плавающие в невесомости».

Капитан Хеймер Хардерсон сопровождает наблюдателей за китами на свою лодку в Хусавике, Исландия. Карло Ангерер / NBC News

Однажды утром Хардерсон сопровождал нескольких посетителей на своей лодке, которая обычно перевозит 90 пассажиров, чтобы увидеть горбатых и финвалов в заливе Скьялфанди.

Количество посетителей сильно пострадало и раньше Коронавирус пандемия. Но глобальное замедление темпов роста действительно пошло на пользу китам, поскольку вмешательство человека уменьшилось. Окружающий шум в Мировом океане от круизных лайнеров, Сонар Здание рушится.

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«Я думаю, что в целом эпидемия в значительной степени положительна для китов», – сказал Ари Фридлендер, морской эколог и биолог из Калифорнийского университета в Санта-Крус.

Он изучает, как более спокойные океаны влияют на китов, измеряя уровень их стресса с помощью образцов гормонов. Фридлендер сказал, что животные используют акустику, например песни китов, для общения друг с другом и поиска пищи. Шум в окружающей среде может мешать общению и другим важным жизненным функциям.

«Идея состоит в том, что чем больше вы уменьшаете количество человеческой деятельности и шумной окружающей среды, тем сильнее вы увидите снижение уровня гормона стресса у этих животных», – сказал он.

Хусавик, расположенный на северном побережье Исландии, стал «китовой столицей» страны. VW Pics / Universal Images Group через файл Getty

Фридлендер сказал, что стресс влияет на китов так же, как на людей, изменяя их поведение и способность действовать как физически, так и умственно. Стресс также может привести к долгосрочным изменениям, которые влияют на общее состояние здоровья кита и его способность к воспроизводству.

Он сказал: «Не разрешается животному воспроизводиться многократно, как если бы оно было другим». «Если он не будет размножаться так часто, у населения не будет возможности быстро расти или поддерживать рост населения».

Эпидемия оказала более ощутимое влияние на численность китов у берегов Исландии: она помогла ускорить прекращение коммерческого китобойного промысла.

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Исландия – одна из трех стран в мире, где все еще разрешен коммерческий китобойный промысел, а именно Япония и Норвегия, а в прошлом году две исландские китобойные компании прекратили охоту из-за ограничений, связанных со здоровьем. Операторы сообщили местным СМИ, что правила социального дистанцирования сделают повседневную работу на борту невозможной.

«Я никогда больше не буду охотиться на китов, я остановлюсь навсегда», – сказал в прошлом году AFP Гуннар Бергманн Джонсон, управляющий директор китобойной компании IP-Utgerd. Спрос продолжает снижаться.

«Больше нет необходимости охотиться на китов. Нет необходимости их есть», – сказала Ева Бьорк Карадоттир, директор музея китов в Хусавике.

Капитан Хаймер Хардерсон почти 30 лет водил людей в воды океана, чтобы познакомиться с некоторыми из самых крупных животных в мире. Карло Ангерер / NBC News

На самом деле, большая часть спроса на китовое мясо в Исландии исходила от туристов, которые хотели попробовать его во время своих визитов, сказала она. В последние десятилетия исландцы пересмотрели свои отношения с китами.

«Я думаю, что туризм начался, и мы начали привлекать людей со всего мира. У нас появилась новая перспектива, и только тогда мы действительно поняли, что наша земля прекрасна, наши воды хороши, а также что люди интересовались китами. ,” она сказала.

Хардерсон, капитан лодки для наблюдения за китами, сказал, что люди перестали есть китовое мясо по ряду причин, включая осознание того, что это не означает убийство животного, которое может выжить почти столетие. Он также указал на еще одну простую причину.

Он сказал: «Они более живы, чем мертвы». «Я думаю, что в будущем коммерческой охоты на китов не будет. Я не вижу причин, по которым она должна существовать».

Капитан Хеймер Хардерсон сказал, что не думает, что коммерческий китобойный промысел появится в будущем. Карло Ангерер / NBC News

Он признал, что туры по наблюдению за китами также влияют на животных, но сказал, что этот опыт помогает мотивировать людей защищать их.

«Существуют также угрозы, связанные с наблюдением за китами, и вы должны помнить об этом, чтобы не перенапрягать и не оказывать слишком большое давление на ресурсы таким образом», – сказал он. «Мы очень обеспокоены этим, поэтому мы стараемся поддерживать скорость и стараемся уменьшить наш углеродный след».

Сейчас он надеется, что по мере роста туризма, когда Исландия позволяет вакцинированным посетителям въезжать в страну без карантина, наблюдение за китами снова станет крупным бизнесом, помогая поддерживать животных и весь город.