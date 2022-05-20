Заместитель министра обороны д-р Кэтлин Хикс направляется в Норвегию, Германию и Великобританию > Министерство обороны США > Заявление

Заместитель министра обороны доктор Кэтлин Хикс отправляется в зарубежную поездку в воскресенье, 22 мая, чтобы встретиться с высокопоставленными военными и правительственными руководителями Норвегии и Великобритании, а также с руководителями командования США в Европе и Африке в Германии. .

В Норвегии заместитель госсекретаря Хикс встретится с министром иностранных дел Эвиндом Вадом Петерсеном, министром обороны Бьёрном Арильдом Грэммом и совершит поездку по эсминцу USS Porter класса Arleigh Burke. В ходе встреч с норвежскими лидерами заместитель госсекретаря Хикс обсудит усилия Норвегии по укреплению стабильности на Ближнем Востоке, вызовы на африканском континенте, а также угрожающее и дестабилизирующее поведение России на Крайнем Севере, в Балтийском море и на восточном фланге НАТО.

В Германии заместитель госсекретаря встретится с командующим ВВС США в Европе генералом Тоддом Уолтерсом, чтобы обсудить неспровоцированное и жестокое вторжение России в Украину. Она также встретится с командующим армией США в Африке генералом Стивеном Таунсендом, чтобы обсудить транснациональные террористические угрозы с африканского континента; И пагубное влияние Китая и России в регионе.

В Великобритании заместитель госсекретаря Хикс встретится с временным поверенным в делах США Мэтью Палмером и примет участие в американо-британском оборонном диалоге с постоянным заместителем министра обороны Великобритании г-ном Дэвидом Уильямсом. Вы также получите брифинги по науке, технологиям и программам кибербезопасности в Великобритании и посетите военно-морскую базу Ее Величества Клайд в Васслин, Шотландия.

Во время своих поездок заместитель госсекретаря Хикс будет работать над углублением отношений и укреплением важности союзников и партнеров для противостояния стратегическим конкурентам, таким как Россия и Китай, и противодействовать угрозам транснационального терроризма, исходящим с африканского континента.