Заместитель министра финансов заявил, что Россия не пойдет на жесткую экономию в китайском стиле в отношении торговли биткойнами и криптовалютами

Как сообщает информационное агентство страны Interfox, россиянам не запретят торговать криптовалютами.

Через несколько недель после того, как Китай ввел запрет на торговлю криптовалютами, заместитель министра финансов России Алексей Мойсев Говорит Россиянам по-прежнему будет разрешено торговать криптоактивами, но с одним важным отличием.

«Граждане могут покупать и использовать кошельки за пределами Российской Федерации, думаю, так и будет. Пока нет планов. [to] Измените кое-что.

Гражданин России может открыть кошелек за пределами РФ, но деятельность на территории РФ им будет запрещена, я ожидаю, в будущем, потому что это финансовый суверенитет.

Мойсев говорит, что использование криптовалюты в качестве платежного средства в России было бы незаконным.

«Эта ситуация сейчас является препятствием для работы с криптовалютами на территории Российской Федерации».

В августе 2020 года Россия легализовала криптовалюты после признания криптоактивов активами. Часть закона, вступившего в силу в прошлом году, определяет криптовалюты как средство хранения и инвестирования, но не осуществления платежей.

Закон разрешил российским коммерческим банкам и биржам криптовалют покупать, продавать или обменивать криптоактивы после регистрации в центральном банке страны.

А Опрос В августе Ассоциация форекс-трейдеров России постановила, что 77% респондентов считают криптоактивы, такие как Биткойн (BTC), Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC), «перспективными» инвестициями.

Золото и национальная валюта считались лучшими вложениями 8,8% и 14% респондентов соответственно.

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Featured Image: Shutterstock / Фред Мантел