Заместитель Председателя Госсовета обозначил перспективы сотрудничества Беларуси и Калмыкии

Минск. 20 марта. /Корр. БЕЛТА/. Вице-премьер Беларуси Анатолий Сивак обозначил основные направления сотрудничества с Калмыкией на встрече с Президентом Республики Калмыкия Бату Хасиковым 20 марта в Минске, передает БИЛТА.

По словам Анатолия Сивака, развитие прямых связей с регионами России является основой белорусско-российского экономического сотрудничества. Он поблагодарил Батыя Хасикова за интерес, который он и его команда проявляют к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью, а также за стремление к углублению взаимовыгодных отношений между двумя сторонами. «Визит вашей делегации тому подтверждение», — сказал вице-премьер.

Республику Калмыкию нельзя назвать простым регионом в силу своего географического положения и климатических условий. Анатолий Сивак сказал, что ее главным достоянием является трудолюбивый и лояльный персонал.

Вице-премьер заявил, что обеим сторонам необходимо интенсифицировать взаимную торговлю. «Уверен, что нынешний визит, в ходе которого планируется провести ряд встреч, переговоров и визитов на крупные промышленные предприятия Беларуси, а также заседание совместной рабочей группы, придаст импульс развитию отношений между двумя страны», — сказал он.

Понятно, что уход западных компаний с наших рынков открывает новые возможности для товаропроизводителей. Нынешняя непростая ситуация на международной арене и санкции, введенные в отношении России и Белоруссии, являются окном возможностей для производителей наших двух стран, для производственной кооперации, научно-технического сотрудничества и реализации новых амбициозных взаимовыгодных проектов. Поэтому тесная координация на всех уровнях, совместный поиск путей противодействия санкциям и смягчения негативных последствий ограничительных мер также являются нашими приоритетами сотрудничества.