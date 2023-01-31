Заметили НЛО? Для этого есть приложение

Технологический запуск Enigma Labs хочет превратить наблюдения НЛО в науку о данных.

Раньше люди, которые видели странные огни, стреляющие в небо, могли сделать немного больше, чем рассказать об этом своим друзьям или связаться со спецслужбами. Вскоре любой, у кого есть смартфон, сможет использовать приложение, чтобы сообщать о необъяснимом событии, когда оно происходит.

Лаборатории Энигмы мобильное приложение Он выпущен сегодня, первоначально только по приглашению, пока они работают над ошибками, хотя они планируют сделать его доступным для широкой публики. На данный момент его можно будет загрузить и использовать бесплатно, хотя позже компания может взимать плату за дополнительные функции. Мало того, что компания будет собирать новые данные — она уже собрала данные о 300 000 глобальных просмотров за последнее столетие и включила их в свою систему — и хотя их набор данных будет общедоступным, их алгоритмы для его оценки — нет.

«По своей сути мы являемся компанией, занимающейся наукой о данных. Мы создаем первую платформу данных и сообщество, посвященное исключительно изучению неизвестных аномальных явлений», — говорит Марк Дуглас, главный операционный директор нью-йоркской компании.

Предоставлено Enigma Labs

Часть их цели состоит в том, чтобы уменьшить клеймо сообщения о чем-то необъяснимом, даже если зритель на самом деле не верит, что он посещает инопланетян. (Для справки, некоторые правительственные агентства и компании, такие как Enigma Labs, используют термин UAP вместо НЛО: неопознанные аномальные явления, а не неопознанные летающие объекты. Это изменение предназначено для включения широкого круга объектов, которые могут не иметь происхождения за пределами Земли. , и чтобы термины звучали менее пренебрежительно.)

Идентификация неизвестного и удаленного объекта или объяснение феномена, которого никто раньше не видел, представляет собой уникальную задачу. Однако приложение задает пользователям структурированные вопросы, например, когда и где пользователь видел что-то в небе и примерно на что был похож этот объект. Это также дает им возможность рассказать историю своего видения и предоставить более подробную информацию, а также загрузить фото или видео. Это немного похоже на гражданские научные проекты, в которых волонтеры помогают с таксономией. Телескопические снимки галактикно в этом случае изображения предоставляются добровольцами, и большая часть классификации выполняется алгоритмом.

Компания хочет сделать больше, чем просто получать много данных: они хотят применять свои собственные модели, чтобы исключить вещи, которые не являются UAP, например, определить, есть ли поблизости молния или неклассифицированный самолет. И они также хотят отфильтровать достоверность источников данных, проводя различие между «в высшей степени заслуживающими доверия военными пилотами, обученными наблюдателями с одобрением нескольких датчиков, а затем на другом конце спектра… один свидетель, у которого могло быть несколько слишком часто пьет и видел точку света в небе», — говорит Дуглас.

Он утверждает: «Фундаментальным вопросом для изучения этого была проблема данных: что заслуживает доверия, что нет, кто заслуживает доверия, а кто нет? «Что мы пытаемся сделать, так это привнести в это определенный уровень стандартизации и строгости».

Конечно, проблема будет заключаться в том, чтобы применить научное единообразие к чему-то, что может вообще не быть научным. Показания очевидцев, как известно, ненадежныЛюди интерпретируют то, что они видят, на основе таких факторов, как текущие события и их научное, политическое и культурное прошлое. «Данные, которые вы получаете, социально сконструированы», — говорит Кэти Дорш, историк из Пенсильванского университета, специализирующаяся на производстве научных знаний.

Предоставлено Enigma Labs

Я начал наблюдать НЛО как американская одержимость После Второй мировой войны и инцидента в Розуэлле в 1947 году, когда люди в Нью-Мексико находят таинственные обломки, которые могли (или не могли) принадлежать разбившемуся военному дирижаблю. Наблюдения быстро распространились по большей части мира, говорит Дорш, и, возможно, интерес к Розуэллу, а также к зарождающимся космическим программам в Соединенных Штатах и ​​Советском Союзе побудил людей думать об огнях в небе как об инопланетной технологии. Но, продолжает она, после того, как Советский Союз запустил спутник в 1957 году, было меньше наблюдений НЛО — когда люди видели странный объект в небе, они изображали его как искусственный космический корабль. И геополитика того места, где вы живете, тоже важна. Сегодня, говорит она, когда немцы становятся свидетелями странных явлений, они часто приписывают это судну российского или американского производства. «Когда вы ищете конкретную вещь, это то, что вы увидите», — говорит она.

Правительственные учреждения уже давно обеспокоены сообщениями об НЛО по соображениям национальной безопасности, потому что наблюдения НЛО на самом деле могут быть наблюдениями секретного самолета конкурента. (Или, если ремесло на самом деле было секретным общенациональным проектом, описание видения может показать, как оно выглядело для других.)