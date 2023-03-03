Замминистра иностранных дел России заявил, что страны Запада стремятся к эскалации украинского кризиса

Женева

Заместитель министра иностранных дел России заявил Совету ООН по правам человека в четверг, что западные страны намеренно стремятся к эскалации украинского кризиса.

«Западные страны берут курс на целенаправленную эскалацию украинского кризиса, поставляя Киеву все новые и новые виды тяжелого вооружения. Они (ВСУ) активно используют западное вооружение при бомбардировках жилых домов и школ», — сказал Сергей Рябков, находившийся в Женеве.

«Это военные преступления, нарушение гуманитарного права, к которому причастны государства-члены НАТО и чьи представители любят проповеднически и лицемерно рассуждать о правах человека».

Украина попирает права

Рябков заявил, что власть в Украине попирает права и основные свободы человека, действует в нарушение конституции Украины и ее международных обязательств, а принято много законов о полной «украинизации».

Это затронуло образование, науку, культуру, СМИ, радио, телевидение, Интернет, рекламу, сферу услуг.

«Русский язык, родной язык миллионов украинцев, стал самым мишенью», — сказал он.

В заранее записанном заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен сказал Совету по правам человека, что он встречается, «когда права человека во всем мире находятся под угрозой, возможно, больше всего, чем жестокая война России с Украиной».

Он сказал, что совет сыграл решающую роль в выявлении «ужасающих и продолжающихся нарушений со стороны Москвы, в том числе посредством создания Независимой международной комиссии по расследованию (ИСП) в отношении Украины».

Блинкен сказал, что в первом отчете комиссии, опубликованном в октябре, сделан вывод о том, что Россия совершила военные преступления и нарушения международного гуманитарного права.

«Пока Россия продолжает вести войну, Комиссия по расследованию должна продолжать документировать такие нарушения, обеспечивая беспристрастный отчет о том, что происходит, и основу для национальных и международных усилий по привлечению виновных к ответственности», — заявил госсекретарь. .

«Правительства, которые совершают зверства за границей, также могут нарушать права людей дома — и именно это делает Россия. В настоящее время российское правительство содержит более 500 политических заключенных».

Он сказал, что московское правительство «систематически затыкает рот» независимым голосам в российском гражданском обществе, что делает работу Специального докладчика ООН по правам человека в стране еще более важной.

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