Западно-Сибирская научная группа запускает ускоритель для исследовательских и технических проектов – Science & Space

21 апреля / ТАСС /. Западно-Сибирский научно-образовательный центр и Национальная ассоциация трансфера технологий Они объявили о большом количестве исследовательских, научно-технических проектов и открытых командах акселераторов, сообщает в среду на кафедре стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета.

«Акселератор станет платформой для формирования концепций новых проектов, самоорганизации команд и определения их руководителей. Отбор проектов в Исследовательском центре станет началом большой работы. I желаю участникам акселерационной программы успехов в достижении значимых результатов для Западно-Сибирского региона », – сказал президент Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Приглашаются к участию команды из любого региона, где научно-технические проекты находятся в стадии готовности не ниже TRL-2 (исследования, проводимые для демонстрации фундаментальной жизнеспособности технологии) и / или TRL-3 (экспериментальные или теоретические), подтверждающие концепция). Во время акселерации команды получат возможность поработать над потенциалом проекта под руководством практикующих технологических посредников и узнать, как эффективно сотрудничать с промышленными партнерами.

Заявки принимаются в следующих областях: биобезопасность человека, растений и животных, включая цифровую трансформацию медицинских технологий и оцифровку сельского хозяйства; Разработка новых технологий для контроля углеродного баланса и улучшения экологического контроля; Ресурсы Арктики и качество окружающей среды, люди Арктики; Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли, в том числе нефтехимии; Передовые решения в области образовательных технологий (проекты EdTech // EduNet).

Также возможен обмен проектами на другие темы при условии, что они соответствуют российской стратегии научно-технического развития. Прием закроется 30 апреля.

Финалисты, успешно представившие свои проекты на финальном этапе акселерации, получат гранты от 3 до 10 миллионов рублей или примут участие в партнерских проектах с организациями, сотрудничавшими с Центром науки и исследований.