Западные власти заявили, что российские повстанцы наехали на командующего Украиной

Западные официальные лица заявили, что, по их мнению, российский командир был сбит повстанцами во время боевых действий на Украине, ссылаясь на то, что они назвали «моральными вызовами», с которыми столкнулись силы вторжения.

Они подчеркнули — и повторили — ранее на этой неделе сообщение украинского журналиста о том, что танк сбил полковника из 37-й отдельной гвардейской бригады из автоматов. В некоторых сообщениях говорилось, что он скончался от полученных травм.

Один из официальных лиц сказал, что, по их мнению, командир бригады был «убит своими силами» «в результате масштабных потерь, понесенных его бригадой» в ожесточенных боях.

Однако, хотя есть некоторые доказательства, подтверждающие утверждение о том, что командир был сбит автомобилем, неясно, был ли полковник мертв, как утверждали западные официальные лица. В пятницу вечером они частично отозвали иск в свете противоречивых доказательств в социальных сетях. Они сказали, что пытаются выяснить, жив он или мертв, и сказали, что главное в том, что он стал жертвой восстания, а не был ли он убит или нет.

Первоначальный репортаж о мятеже был опубликован в Facebook украинским журналистом в среду. Роман Цымпалюккоторый сказал, что это произошло после того, как часть, воевавшая в Макарьеве, западнее Киева, потеряла «около 50% личного состава».

«Выбрав подходящий момент, во время боя он наехал на стоявшего рядом с ним командира, повредив ему ноги», — написал журналист. Затем полковника доставили в больницу в Белоруссии.

Отдельный фильм показал, что чеченского лидера Рамзана Кадырова, близкого соратника президента России Владимира Путина, командира Юрия Медведева, перевозят медицинские силы, по-видимому, живым.

В нем чеченский боец ​​обращается к солдату на носилках с видимой раной на ноге, говоря: «Подожди… Как ты? Да? Поговори с нами… Раненый солдат ответил: «Я отлично. откуда ты?»

Доказательства в поддержку утверждения западных официальных лиц о смерти полковника были ограничены адресом Сообщить о MailOnlineкоторый сказал: «Российский командир, который умышленно переехал танк, которым управляли его недовольные солдаты, был убит в знак протеста против большого числа погибших в его подразделении».

Великобритания и другие западные страны считают, что российские войска все больше деморализованы, поскольку несут большие потери в боях. По оценкам Соединенных Штатов, 7000 русских были убиты из сил вторжения численностью около 150 000 человек.

Западные официальные лица считают, что около одной шестой или, возможно, одной пятой первоначальных российских сил вторжения, состоящих примерно из 20 батальонных тактических групп, «больше не были боеспособны» — высокая степень потерь, отражающая неудавшееся и жестокое украинское вторжение. защищать.

В ходе боевых действий погибли семь российских генералов, в результате чего погибло несколько тысяч украинских военных и пострадало мирное население. Последняя официальная цифра ООН о погибших среди гражданского населения составляет 1081 человек, но это почти наверняка заниженная оценка.