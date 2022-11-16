Западные лидеры находятся в состоянии повышенной готовности после взрыва в Польше, погибли двое

Представитель НАТО сообщил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг проведет в среду в Брюсселе экстренное совещание послов НАТО для обсуждения инцидента.

Ранее во вторник министерство иностранных дел Польши заявило, что оно подтвердило, что ракета была произведена в России, и, согласно заявлению, вызвало российского посла, «требуя немедленных подробных объяснений».

Он был менее конкретным, сказал президент Польши Анджей Дуда в разговоре с Байденом. что ракета была «Скорее всего» российского производства, предупредила она: «В настоящее время у нас нет точных доказательств того, кто выпустил ракету». Украинские военные также используют некоторые ракеты российского производства.

Москва и Киев быстро указали друг на друга пальцами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что «российские ракеты попали в Польшу», назвав это «атакой на коллективную безопасность» и «очень значительной эскалацией». В МИД РФ опровергли обвинения, написав в Twitter, что «российские спецслужбы не наносили ударов в этом районе».

Тем временем в социальных сетях появилось множество предположений, частично подпитываемых пророссийскими ботами, о том, что украинская ракета ПВО, запущенная для противодействия российскому оружию, разбилась в Польше. Но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал обвинение, назвав его «теорией заговора» в своем твите.

Взрыв в Польше произошел на фоне обстрела российскими ракетами украинских энергетических и электроустановок по всей стране на этой неделе, погрузив столицу Киев и недавно захваченный Херсон во тьму. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter, что вечером были сбиты 73 из более чем 90 запущенных Россией крылатых ракет, а также 10 других беспилотников-смертников.

«Они были совершенно нетерпимы к тому, что делали», — сказал Байден после экстренного совещания на Бали. «И пока весь мир собирается на G-20, чтобы призвать к деэскалации, Россия продолжает эскалацию на Украине».

Более месяца высокопоставленные официальные лица США обсуждают возможность распространения войны на Украине на соседние страны. Эти официальные лица в координации с европейскими лидерами провели военные учения по планированию, чтобы отыграть такой сценарий, согласно протоколу встречи США с официальными лицами НАТО в октябре, полученному POLITICO. Пентагон не сразу прокомментировал декламацию.

Следующие несколько часов и дней после первоначального сообщения об ударе по Польше будут иметь решающее значение, поскольку члены НАТО с нетерпением ждут причины взрыва. Ошибку Украины можно простить, говорят эксперты, но даже оплошность России может вызвать более сильную реакцию со стороны официальных лиц всего альянса.

В Польше премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил после экстренного заседания Совета министров, что страна приняла решение «повысить боевую готовность отдельных родов польских вооруженных сил, уделяя особое внимание контролю воздушного пространства».

Вскоре после того, как во вторник появились первые сообщения, глава Сената по международным отношениям Боб Менендес (штат Нью-Джерси) заявил, что, если Москва преднамеренно бомбит территорию в Польше, это может привести к повестке в суд. Статья 5 Устава НАТО. Это положение призывает другие государства-члены НАТО содействовать ответным действиям, включая применение военной силы, в случае нападения на одного из членов.

«Мы копаемся, чтобы выяснить обстоятельства этого. Очевидно, очень важно понять — было ли это ошибкой, недосмотром, было ли это преднамеренным. Я надеюсь, что это было непреднамеренно», — сказал Менендес в интервью.

«Я надеюсь, что русские быстро извинятся за гибель людей и заявят, что это было непреднамеренно. Очевидно, что если бы это было преднамеренно, это имело бы всевозможные последствия». «Это, безусловно, расширение спора и, конечно, вызывает вопросы по статье 5».

В Пентагоне пресс-секретарь бриг. Генерала Патрика Райдера спросили об обязательствах США в области безопасности. «Мы ясно дали понять, что будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — сказал он.

Сенатор-демократ Крис Кунс, видный союзник Байдена, сказал, что сообщения СМИ о взрыве были объявлены в конце еженедельного обеда в Сенате демократов во вторник, назвав это «невероятным» событием.

Кунц добавил: «Я думаю, что очень важно, чтобы русские немедленно осознали, что это была трагическая ошибка, извинились за нее и предложили компенсацию, иначе это быстро станет сложной проблемой».

Поздно вечером во вторник сенаторы Джин Шахин (D-N.H) и Том Тиллис (R-N.

Европейские официальные лица также выражают обеспокоенность и обвиняют россиян. «Ужасно видеть, как отчаявшийся режим атакует критически важную инфраструктуру Украины и наносит жертвы союзной территории», — сказал высокопоставленный европейский дипломат, который попросил не называть его имени, обсуждая взрывоопасную ситуацию. Если это подтвердится, это будет означать еще один уровень эскалации действий России против НАТО. Польша очень дорогой союзник. Солидарность и поддержка НАТО в отношении Польши непоколебимы».

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Байден был непреклонен в том, что войска США не будут участвовать ни в одном конфликте на территории Украины. Он также воздержался от предоставления украинцам некоторых видов вооружений, опасаясь, что они могут быть использованы для нанесения ударов по территории России и расширения масштабов войны. Байден и другие лидеры НАТО неоднократно предупреждали Россию, что она не должна нападать на страны, входящие в военный альянс, и до сих пор Кремль осторожно избегал такого прямого конфликта.

Атаки происходят за день до следующего виртуального собрания Группы оборонных коммуникаций Украины, группы из 50 стран, которая собирается ежемесячно, чтобы спланировать следующие шаги по вооружению и поддержке Украины.

Администрация Байдена во вторник запросила у Конгресса 37,7 млрд долларов финансирования для Украины в рамках дополнительного пакета, из которых 21,7 млрд долларов пойдут непосредственно на вооружение Киева и пополнение складов США после восьми месяцев доставки боеприпасов и оборудования в Украину. Еще 7 миллиардов долларов будет выделено Белому дому для быстрого сокращения существующих запасов оружия и боеприпасов США для отправки в Украину.

Лара Селигман, Эрин Панко, Мередит Ли Хилл, Пол Макклири, Ян Синске, Лилли Баер и Нахал Този внесли свой вклад в этот отчет.