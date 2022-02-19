Западные лидеры обеспокоены тем, что Китай присоединяется к России в споре о расширении НАТО

Западные лидеры заявили в субботу, что Россия и Китай стремятся «заменить существующие международные базы» своим собственным режимом, при этом Пекин поддерживает Москву в противостоянии Кремля с западным военным альянсом — НАТО.

Президент США Джо Байден предупредил, что Владимир Путин планирует в ближайшие дни вторгнуться в бывшую советскую страну Украину.

Москва использует угрозу Украине, чтобы потребовать прекращения расширения НАТО и того, что она называет идеологией «холодной войны».

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент НАТО Йенс Столтенберг отметил: «Мы впервые видим, как Пекин вместе с Москвой призывает НАТО прекратить прием новых членов».

Он предупредил, что «это попытка контролировать судьбы свободных наций, переписывать международные правила и навязывать свои авторитарные модели управления».

А президент ЕС Урсула фон дер Ляйен высказалась покрепче, обвинив Москву в «вопиющей попытке» переписать мировой порядок.

На Мюнхенской конференции она заявила, что Россия и Китай стремятся «заменить существующие международные правила — они предпочитают правление сильнейшего верховенству закона и запугивание, а не самоопределение».

Выступая через несколько часов на том же форуме по видеосвязи, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что приверженность Пекина уважению территориального суверенитета была «непоколебимой», и что любой, кто бросает ему вызов, «искажает» его позицию.

Но он также усомнился в том, что расширение НАТО на восток обеспечит прочный мир.

Превзойти менталитет холодной войны

«Мы думаем, что холодная война давно закончилась — НАТО была продуктом эпохи холодной войны, и теперь нам нужно взглянуть на текущую ситуацию, и есть необходимость адаптироваться к НАТО», — сказал он.

«Если будет продолжаться восточная экспансия, будет ли это гарантировать мир в Европе? Это вопрос, над которым наши друзья в Европе должны серьезно подумать».

История продолжается

Ван также подчеркнул, что «все стороны имеют право высказывать свои опасения, при этом следует уважать и реагировать на обоснованные опасения России».

Канцлер Германии Олаф Шульц предостерег от взглядов на мир через призму холодной войны.

«Сейчас на земном шаре есть только капиталистические страны, если исключить Северную Корею. И если вы так видите, разница между странами заключается в тирании, в том, как мы управляем нашими странами, и в демократии», — сказал он.

«Совершенно ясно, что мы движемся к многополярному миру», — сказал он, добавив, что «можете быть уверены, что следующие или действительно великие азиатские страны не примут» никаких попыток Китая или России наращивать силы в соответствующих сферах. господства или интересов.

«Это не Корея, не Япония, не Вьетнам, не Индонезия и не Малайзия», — предупредил он.