Западные новости — Западники предлагают новый курс на войну России против Украины

Какие факторы побудили Россию начать войну с Украиной? Это вопрос, на который западный профессор Марта Дичук пытается ответить после вторжения почти год назад. Ответ сложен и не может быть легко суммирован.

«Я постоянно получал этот вопрос от СМИ и студентов, и ответ на него непрост», — сказал Дычок, доцент кафедры истории и политологии, специализирующийся на Украине и политике Восточной Европы. «Я знал, что для ответа на этот вопрос потребуется полный цикл, поэтому я разработал его».

Новая сессия называется Война России против Украины Он предлагается в январе на факультете политических наук и открыт для всех студентов.

Помимо роли в вестерне, Дычок является автором шести книг. Последний позвони в Украину. Она также опубликовала много глав в академических книгах, а ее статьи появились в таких журналах, как Исследования Европы и АзииИ демократизация И Славянские канадские документы.

Дычоку было важно, чтобы курс был доступен для всех в университете и чтобы не было предварительных условий или письменных заданий.

«Моя цель — помочь студентам понять более крупные проблемы, а также получить представление о том, что происходит из первых рук. В своих лекциях я буду опираться на свой опыт поездок во многие места, которые сейчас попадают в заголовки: Киев, Москва, Одесса. и Мариуполь», — сказал Дычук.

В рамках курса Дычок проанализирует российскую пропаганду, а также обсудит личные послания Путина против Украины и ее президента. Курс также рассмотрит аннексию Крыма в 2014 году и переход к российскому вторжению.

Темы онлайн-курсов включают гибридную войну, дезинформацию, геополитику, международное право и гуманитарное воздействие. Дычок сказал, что студенты курса также изучат международную реакцию на войну, в том числе роль Канады, и международные военные преступления, уделив особое внимание перспективам мира на последней неделе.

Приглашенные лекторы будут приглашены поделиться своим опытом с классом, и Дычок также надеется, что западные студенты из Украины также примут участие.

Она сказала, что часто слышит от студентов, что они хотят сделать что-то, чтобы помочь, и один из способов — держать линии информации открытыми.

«Каждый раз, когда я слышу о новых российских ракетных обстрелах Украины, я смотрю «Радио Громадское» в Украине, чтобы узнать, продолжаются ли они еще в эфире. До сих пор так было всегда, и мы можем помочь им продолжать вещание, сделав пожертвование».

Громадское радио считается одним из немногих независимых СМИ в Украине и работает на пожертвования слушателей и гранты. После вторжения они продолжали работать, помогая информировать украинцев.

Дычок сама продюсировала и вела еженедельное англоязычное шоу под названием позвони в Украину На Громадском радио. В программе были интервью с политиками, дипломатами, учеными, журналистами, активистами и художниками.

Он нацелен на продолжение борьбы с дезинформацией по мере того, как бушует война, и большая часть этого сегодня помогает информировать молодые умы.

«Есть так много вещей, которые мы все можем сделать, но все начинается с того, чтобы быть в курсе и оказывать поддержку», — сказала она.