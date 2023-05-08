Западные санкции против России: советы технологическим компаниям по управлению комплаенс-риском

как война В то время как на Украине бушует напряженность, власти пресекают контрабанду американских технологий для поддержки военных действий России, что имеет последствия для технологического сектора. Российская программа беспилотников с декабря 2022 года является ярким примером этого. разоблачать Американские микросхемы, печатные платы и усилители были обнаружены в сбитых российских беспилотниках, а также отображена часть цепочки поставок, по которой такие товары контрабандным путем доставлялись в Россию вопреки западным санкциям.

Это вызвало более широкую озабоченность по поводу передачи западных технологий в Россию в пользу нелегального конечного использования, такого как, например, использование российским правительством. Технология распознавания лиц Оппоненты должны быть подавлены.

В ответ Соединенные Штаты и их партнеры недавно ввели новые экономические санкции против России, в том числе расширили экспортные ограничения на компоненты дронов, электронику, промышленное оборудование и другие товары, приуроченные к годовщине вторжения на Украину. После этого правительство США предупредило консалтинговые фирмы о риске того, что третьи лица перенаправят их продукцию в Россию.

Поставщики электроники, компонентов для беспилотников и других одобренных товаров сталкиваются с риском того, что третьи лица перенаправят их продукцию на российскую оборонную промышленную базу или на поле боя в Украине. Компании могут снизить этот риск, проводя комплексную проверку контрагентов и проверяя каналы продаж.

Обзор санкций России

Соединенные Штаты и их союзники (включая Великобританию, Европейский Союз, Канаду, Австралию и Японию) ввели ряд санкций и экспортных ограничений против России, запретив, среди прочего:

с запрещенными сторонами (такими как крупные банки, олигархи и принадлежащие олигархам компании, а также компании оборонно-промышленной базы России);

Новые инвестиции в России; И

Экспорт в Россию включает широкий спектр электроники, компонентов для дронов, программного обеспечения, датчиков и лазеров, морского оборудования, аэрокосмического оборудования, электрического и промышленного оборудования.

В частности, экспортный контроль США доступен во всем мире и применяется ко всем продуктам американского происхождения. Товары за пределами США, которые содержат больше «минимального» количества «ограниченного» контента США; и неамериканские товары, которые являются «прямым продуктом» определенных технологий или программного обеспечения США.

Нарушения санкций и экспортных ограничений влекут за собой суровые наказания, в том числе 353 534 доллара США (с годовой поправкой на инфляцию) или двойную сумму сделки, а также уголовные штрафы до 1 миллиона долларов и/или 20 лет лишения свободы.

Опасения по поводу возврата товара в Россию

Официальные лица США глубоко обеспокоены утечкой товаров в Россию, запрещенной в соответствии с санкциями, и сделали это центром внимания своей политики. Эта озабоченность отражена в марте 2023 г. Совет Вышеизложенное, в котором Министерство юстиции США, Министерство финансов США и Министерство торговли США совместно предупредили отрасль о риске сторонних посредников, стремящихся закупить товары от имени России, выявило определенные тревожные флажки.